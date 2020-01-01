أرتيتا: أرسنال على الطريق الصحيح

سعيد بعبور بوابة بورتسموث..

أعرب مايكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، عن رضاه عما قدمه فريقه أمام بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي، مؤكدًا أن الجانرز يسير على الطريق الصحيح.

ولم تكن مهمة أرسنال في المباراة سهلة على الإطلاق، ولكن في نهاية المطاف تمكن سوكراتيس ونيكيته من إدراك هدفي الانتصار والعبور لدور الـ16.

الفوز يأتي بعد أيام قليلة من الخروج من بطولة الدوري الأوروبي على يد أولمبياكوس في مفاجأة مدوية بملعب الإمارات بعد الهزيمة في الإياب بهدفين لهدف.

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أرتيتا تحدث للصحف بعد مباراة بورتسموث وقال "أنا سعيد حقًا بالشباب، أستمتع بالعمل مع اللاعبين، إنهم يستحقون فرصة، إنها دائمًا مخاطرة ولكنهم يستحقون المخاطرة.".

كما أضاف "كان الجو رائعًا وبورتسموث جعل المباراة صعبة، أدركنا أننا سنعاني في بعض اللحظات، لكن رد فعلنا كان بالسيطرة على مجريات المباراة، سجلنا هدفين وكان بمقدورنا تسجيل المزيد.".

وعن الوافد الجديد بابلو ماري والذي شارك للمرة الأولى بقميص أرسنال، قال "لقد بدا جيدًا في التدريبات، إنه يفتقر إلى الإيقاع ولكنه جيد جدًا.".

وأتم "هناك طريق طويل لنقطعه في بطولة كأس الاتحاد، ولكننا نسير على الطريق الصحيح، سنرى ما سيحدث في القرعة، سنستمر لأننا نحب المنافسة.".

وأخيرًا، طمأن أرتيتا جماهير أرسنال على إصابة نجمهم لوكاس توريرا، والذي خرج محمولًا على نقالة بعد تدخل قوي من أحد لاعبي بورتسموث، وأكد أن الأمور تبدو إيجابية وليست مقلقة على الإطلاق.

يذكر أن أرسنال قد تحسن ترتيبه في الآونة الأخيرة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبات على مقربة من المربع الذهبي بعد تعثرات الكبار الأخيرة في الجولات الماضية.