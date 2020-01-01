أرتور يستبعد نفسه من مواجهة ألافيس وبرشلونة

أرتور ميلو نجم منتخب البرازيل وبرشلونة ولاعب يوفنتوس القادم يستبعد نفسه من مواجهة الفريق الأخيرة بالدوري ضد ديبورتيفو ألافيس.

قرر اللاعب البرازيلي أرتور ميلو نجم فريق برشلونة الحالي ويوفنتوس المقبل ألا يخوض آخر مباريات النادي الكتالوني في الدوري الإسباني أمام ديبورتيفو ألافيس على ملعب الأخير.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن النادي لم يكشف عن أي إصابات تعرض لها اللاعب في الساعات الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب توجه للمدرب الحالي للفريق كيكي سيتيين وأخبره إنه يعاني من إصابة على مستوى الكاحل.

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وأكد سيتيين الرواية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة حين قال: "هذا الصباح جاء لي أرتور وأخبرني إنه يعاني من مشاكل على مستوى كاحله".

وأعلن المدرب بعد ذلك قائمة الفريق التي ستسافر لخوض مباراة الجولة الأخيرة، والتي تعد تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد خسر لقب الدوري الإسباني بالفعل هذا الأسبوع، عقب الخسارة أمام أوساسونا بهدفين لهدف وفوز ريال مدريد على فياريال بثلاثة أهداف.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أعلن قبل أيام عن رحيل أرتور لصالح يوفنتوس، كما أعلن عن قدوم ميراليم بيانيتش من البيانكونيري.