من هو أرتور ميلو؟ وهل يتخلى يوفنتوس عن جورجينيو بعد انضمامه؟

في هذا التقرير نستعرض كل ما يخص صفقة انتقال أرتور ميلو من برشلونة إلى يوفنتوس، وكيف ستؤثر هذه الصفقة على عدم انضمام جورجينيو للنادي الإيطالي؟

أتم يوفنتوس صفقة من العيار الثقيل بضمه للاعب أرتور ميلو من برشلونة نظير ما وصلت قيمته إلى 82 مليون يورو، وكجزء من صفقة تبادلية انتقل بمقتضاها ميراليم بيانيتش إلى النادي الكتالوني.

المفاجأة في الصفقة تكمن من أن أرتور أراد البقاء في برشلونة وحارب من أجل إدراك هذه الغاية، لكن ثمة عوامل كانت كفيلة بتغيير قناعته والانتقال إلى اليوفي، الذي ظهر على استعداد لتلبية كل متطلباته مهما كانت.

من المثير للاهتمام أن داني ألفيش، أسطورة برشلونة ولاعب يوفنتوس السابق، قد طمأن مواطنه أن الذهاب إلى البيانكونيري سيثري مسيرته وخطوة مناسبة، ما أيضًا كان عاملًا حاسمًا في حسم الصفقة.

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لُقِّب أرتور بأنه تشافي الجديد في منتصف ميدان برشلونة، لكنه لم يتمكن من إكمال موسمه الثاني حتى داخل كامب نو، لكن بالتأكيد تمسك يوفنتوس الكبير به والمبلغ الهائل المدفوع فيه يؤكد أنه يمتلك الإمكانات ليصبح من أهم لاعبي وسط الملعب في العالم.

في هذا التقرير نستعرض سويًا كل ما يتعلق بأرتور..

من هو أرتور ميلو أحدث صفقات يوفنتوس؟

أرتور ميلو هو لاعب كرة قدم برازيلي وُلد في 12 أغسطس 1996 ولديه من العمر حاليًا 23 عامًا، نشط في مرحلة الشباب داخل فريق جيرميو البرازيلي وتدرج في الفئات السنية حتى ارتدى قميص الفريق الأول.

وبعد بروز موهبته وتمثيله لمنتخب شباب البرازيل في أكثر من مناسبة جذب أنظار العديد من الأندية إليه، وقد كان برشلونة هو أكثر المهتمين جدية، فنُظِر إلى اللاعب حينها أنه حل كل مشاكل منتصف الملعب.

بالفعل، أقدمت إدارة جوزيب ماريا بارتوميو في صيف 2018 على شراء أرتور نظير 31 مليون يورو.

خلال مسيرته في كرة القدم حقق أرتور لقب كوبا ليبارتادوريس مع فريق جيرميو في موسم 2016/2017، كما حقق معهم ريكوبا سودا أمريكانا لموسم 2017/2018، مع تحقيقه للميدالية الفضية لكأس العالم للأندية بعد الخسارة من ريال مدريد في النهائي.

ومع برشلونة في خلال موسميه بكامب نو استطاع أن يحقق لقب الدوري الإسباني مرة، وكذلك كأس السوبر الإسبانية مرة وحيدة.

كما مثّل أرتور منتخب البرازيل في 20 مباراة دولية وكان ضلعًا أساسيًا من أضلاع تتويج السامبا ببطولة كوبا أمريكا عام 2019.

البطولات التي حققها أرتور ميلو في مسيرته الكروية:

البطولة النادي كوبا ليبارتادوريس 2016/2017 جيرميو كوبا سودا أمريكانا 2017/2018 جيرميو الدوري الإسباني 2018/2019 برشلونة كأس السوبر الإسبانية 2019 برشلونة كوبا أمريكا 2019 منتخب البرازيل

كيف سيلعب أرتور مع يوفنتوس؟

سيلعب أرتور بطريقة مختلفة عن التي كان يلعب بها مع برشلونة نظرًا للاختلاف الكبير في طريقة اللعب في كتالونيا وبين التي يعتمدها ماوريتسيو ساري هذه الفترة مع اليوفي.

ليس هذا فحسب، بل إن طبيعة اللاعبين الموجودين في منتصف ميدان كل فريق مختلفة تمامًا، ما سيسمح لأرتور بأنه يلعب في مركزه المناسب الذي يبرز إمكاناته فعليًا.

مع برشلونة اضطر أرتور لأن يلعب كخط وسط رقم 8 نظرًا لوجود العملاق المخضرم سيرجيو بوسكيتس كرقم 6، صحيح أن البرازيلي يمكنه أن يؤدي في هذا الدور لكنه لا يقارن بقدرته الاستثنائية كارتكاز صريح.

في يوفي الفرصة ستكون مواتية جدًا له، فمع تراجع مستوى بيانيتش ظهرت أزمة كبيرة في عملية قطع الكرة وتمريرها وبناء الهجمة في هذا المركز، مع عدم وجود بديل، فليس ماتويدي ولا خضيرة ولا بينتانكور من رواد الرقم 6.

بالنظر إلى ما لدى أرتور من إمكانات بأن يكون "ريجيستا" فإن مستقبل باهر ينتظره في تورينو بأتم معنى الكلمة، ويجب أن نذكر القيمة الإضافية التي سيتحصل عليها بوجود ساري، ذلك المدرب الذي يعشق هذه النوعية من اللاعبين، ولعل جورجينيو هو أكبر مثال يؤكد الفكرة.

كيف ستؤثر صفقة أرتور على احتمالية ضم يوفنتوس لجورجينيو لاعب تشيلسي؟

بعد ضم يوفنتوس لأرتور، تقل كثيرًا حظوظ أو إمكانية تحرك الإدارة للتعاقد مع جورجينيو لدعم منتصف الملعب، فبالفعل بات اليوفي يمتلك لاعبًا في المركز الذي طلبه ساري وعلى أعلى مستوى.

هذا إلى جانب أن تشيلسي من الأساس يُغالي في طلباته المالية، ما يجعل استحالة التحرك باتجاه صفقة جديدة كبيرة في منتصف الملعب، ومثلًا مركز الظهير الأيسر يحتاج إلى دعم.

الأولويات والأموال ومعهما أرتور قضوا على أي فرص في أن يعود اتحاد جورجينيو مع ساري بعد علاقتهما المثمرة جدًا في نابولي وكذلك في تشيلسي.