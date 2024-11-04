اتهام نجم برشلونة الأسبق بـ"الاعتداء الجنسي" .. وهذه حقيقة سجنه!

القضايا الأخلاقية أصبحت تطارد العديد من النجوم العالميين..

مثل العديد من اللاعبين العالميين مؤخرًا.. يواجه النجم التشيلي أرتورو فيدال، متوسط ميدان الفريق المحلي كولو كولو حاليًا، والعملاق الإسباني برشلونة سابقًا، اتهامات خطيرة بـ"الاعتداء الجنسي".

فيدال البالغ من العمر 37 سنة، مثّل برشلونة في الفترة من 2018 إلى 2020؛ كما لعب لعديد من الأندية العالمية؛ أبرزها يوفنتوس وإنتر الإيطاليين، والثنائي الألماني بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، بالإضافة إلى فلامنجو وأتلتيكو بارانينسي في البرازيل.

وفي يناير من عام 2024، عاد النجم المخضرم إلى الفريق الذي بدأ فيه مسيرته الكروية؛ وهو "كولو كولو" الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري المحلي حاليًا، برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطتين عن يونيفرسيداد تشيلي "الوصيف".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لصحيفة "جلوبو" البرازيلية، مساء اليوم الإثنين، أكدت النيابة العامة في تشيلي أن أرتورو فيدال، يواجه شكوى بـ"الاعتداء الجنسي" من قِبل امرأة حضرت حفلة، نظمها نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كولو كولو.

الصحيفة كشفت عن أن "الاعتداء الجنسي" المزعوم، وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في "ملهى ليلي" بمدينة سانتياجو التشيلية؛ حيث ذهب مجموعة من لاعبي كولو كولو - من بينهم فيدال - إلى هناك، للاحتفال بعيد ميلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة، رفضت الإفصاح عن اللاعبين الآخرين المتهمين في القضية؛ ولكنها كشفت عن أن فيدال "الوحيد" من الأسماء المتورطة، الذي تم نقله إلى مركز الشرطة في صباح نفس يوم الواقعة؛ للتحقق من هويته.

وعلى الرغم من ذلك.. أعلنت الصحيفة أن فيدال خرج من مركز الشرطة؛ حيث لم يتم احتجازه، وذلك بعد أن أبلغت إحدى السيدات المدعوات للحفل بـ"الاعتداء" المزعوم، والذي جاء عقب ساعات من فوز كولو كولو (3-0) على ديبورتيس إيكويكي، في الجولة 29 "قبل الأخيرة" من الدوري التشيلي.

جدير بالذكر أن النجم التشيلي "المعتزل" خورخي فالديفيا، كان قد تم إلقاء القبض عليه أيضًا، خلال الشهر الماضي؛ بسبب شكوى بـ"الاعتداء الجنسي"، بعد أن اتهمته امرأة بإساءة معاملتها، عقب تناولهما مشروبات في مطعم بيروفي؛ وهو الأمر الذي نفاه اللاعب السابق.