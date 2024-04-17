بعد طرده.. اتهام خطير من أراوخو لحكم مواجهة باريس!

أظهر سخطه بهذه الطريقة!

كان رونالد أراوخو العامل الحاسم في قلب باريس سان جيرمان الطاولة على برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز الفريق الكتالوني خارج الديار (3-2) ذهابا، ثم عاد وتقدم بهدف في الإياب، قبل أن يتعرض أراوخو للطرد المباشر في الدقيقة 29، لتنقلب الأمور رأسا على عقب، ويعود باريس برباعية (4-1) وضعته في نصف النهائي.

وعوقب النجم الأوروجوائي بالبطاقة الحمراء، بعدما أعاق برادلي باركولا، لاعب باريس، على حدود منطقة الجزاء، قبل انفراده بمرمى الحارس تير شتيجن.

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ولم يكن أراوخو سعيدًا بقرار الحكم إستفان كوفاكس، وأبدى غضبه الكبير واعتراضه على البطاقة الحمراء، التي أيدتها تقنية الفيديو.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن أراوخو أظهر سخطه من خلال القيام بإيماءة "السرقة"، في انتقاده الأداء التحكيمي.