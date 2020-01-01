أدريان محذرًا أتلتيكو: تذكروا ما فعلناه في برشلونة

أدريان يكمل تصريحات كلوب وروبرتسون عن جحيم أنفيلد الذي ينتظر أتلتيكو مدريد

حذر أدريان حارس مرمى نادي ليفربول لاعبي أتلتيكو مدريد بشأن مواجهة الإياب في دوري أبطال أوروبا والتي ستقام على ملعب أنفيلد.

وكان ليفربول قد خسر مباراة الذهاب لصمن نهائي دوري الأبطال على ملعب أتلتيكو مدريد واندا ميتروبوليتانو بهدف مقابل لا شيء مساء أمس.

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وبعد سلسلة من تصريحات لاعبي ومدرب ليفربول عن الجحيم الذي ينتظر أتلتيكو مدريد في أنفيلد بعد ثلاثة أسابيع، انضم أدريان إلى القائمة.

وحذر حارس المرمى الإسباني المنضم إلى ليفربول الصيف الماضي لاعبي أتلتيكو مدريد من تكرار سيناريو ريمونتادا الريدز أمام برشلونة في نصف نهائي الموسم الماضي.

وقال أدريان: "يجب أن يسألوا برشلونة على الأجواء الموجودة في أنفيلد، أعتقد أن الجماهير تستعد للمباراة من الآن من أجل خلق أجواء مماثلة"

وأضاف: "من الواضح أنها ستكون مباراة حياة أو موت، يجب أن نفوز بها لنحقق التأهل إلى ربع النهائي، وآمل ألا يكون لديهم حظ كبير في الجانب الدفاعي"

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يذكر أن ليفربول قد عاد من خسارته ذهابًا بثلاثية نظيفة إلى فوز برباعية إيابًا وذلك في نصف نهائي المسابقة العام الماضي أمام برشلونة.