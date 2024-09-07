لا يريد اللعب في السعودية .. برشلونة يرفض دخول السباق الأوروبي على توقيع أدريان رابيو

بعد رحيله عن يوفنتوس..

لا يزال أدريان رابيو، بحاجة للاستقرار على تجربته الاحترافية الجديدة، منذ رحيله عن صفوف يوفنتوس، خلال صيف 2024، بعد انتهاء عقده، حيث تلقى لاعب الوسط الفرنسي، العديد من العروض السعودية والأوروبية.

وكان رابيو ضمن كتيبة المدير الفني ديدييه ديشان، خلال مشاركة منتخب فرنسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية، في يونيو الماضي، حيث تأهل الديوك إلى نصف النهائي، قبل الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة (1-2).

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن الدولي الفرنسي لا يريد اللعب في دوري روشن السعودي، بعد تلقيه عرضًا من نادي النصر، فيما يمتلك اللاعب عرضين، إنجليزي وإيطالي، إلا أنه ليس على رادار برشلونة، رغم كونه خيارًا مناسبًا للإدارة الكتالونية، باعتباره لاعبًا حرًا، خاصة وأن النادي يحتاج لتعزيز صفوفه، في ظل إصابة مارك بيرنال ودي يونج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم ذلك، إلا أن برشلونة لم يتحرك لمفاوضة الفرنسي رابيو، كون مطالبه المالية مرتفعة للغاية؛ سواءً من حيث مقابل التعاقد أو المكافأة، الأمر الذي يجعل العديد من الأندية تزيل اسمه من قائمة أهدافها، علمًا بأن وكيل أعماله، والدته فيرونيك، تتمتع بمكانة عالية جدًا، ما يجعل أي نهج في التفاوض مستحيلًا، بينما ارتبط اسم اللاعب باهتمام أندية ميلان وجلطة سراي ونيوكاسل ومانشستر يونايتد.

واستهل أدريان رابيو، مشواره مع الفرق الأولى، في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في 2012، وتمت إعارته إلى تولوز في 2013، فيما انتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في 2019، وقضى 5 مواسم، قبل انتهاء عقده.

وشارك رابيو في 452 مباراة رسمية مع مختلف الأندية، سجل خلالها 47 هدفًا وصنع 32 تمريرة حاسمة، كما مثّل المنتخب الفرنسي في 48 مباراة دولية، وتوج مع كتيبة ديدييه ديشان بلقب دوري الأمم الأوروبية 2021.