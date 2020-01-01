أدريانو للوكاكو: يسرني أنك خليفتي في إنتر

لوكاكو لا يتوقف عن المديح..

أعرب الأسطورة البرازيلية أدريانو عن سعادته بأن يكون روميلو لوكاكو هو خليفته في هجوم إنتر، في الوقت الذي واصل فيه المهاجم البلجيكي التأكيد على أن النيراتزوري هو حب طفولته.

لوكاكو صرح في أكثر من مناسبة أنه اختار الانضمام إلى إنتر بسبب أنطونيو كونتي من جهة، وبسبب أنه الفريق الذي تابعه في طفولته وودد أن يرتدي قميصه من جهة أخرى.

كما أكد الدولي البلجيكي في كثير من الأحيان على أن أدريانو هو مثله الأعلى، ليجمعهما إنتر في مكالمة مزدوجة عبر تطبيق إنستجرام تحدثا فيه عن مختلف التفاصيل.

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أدريانو قال للوكاكو "أنا مسرور لأراك في محلي بإنتر في قلب الهجوم، أنا سعيد لك وللنادي، أتمنى لك كل التوفيق، ميلانو مدينة جميلة والجماهير دومًا تدفعك إلى الأمام.".

"عندما وصلت إلى إنتر كنت في التاسعة عشر من عمري، كنت عصبيًا، فرصة كبيرة تحولت إلى حلم، أتذكر حتى الآن كيف كنت أركز مع الجماهير أكثر من المباراة في أول مباراة لي بسان سيرو."

لوكاكو: تسجيل الأهداف مخدري

بينما رد لوكاكو قائلًا "كنت صغيرًا عندما كنت أنت في إنتر، كنت أعيش في بلجيكا ولا يمكن لأسرتي توفير كلفة التليفزيون، لذلك كنت أنتظر حتى السبت عندما أذهب لمنزل عمي.".

"كان لديه إنترنت وكنت أدخل لليوتيوب وأتابع كل فيديوهاتك، كل أهدافك عالقة في ذهني، أذكر جيدًا كيف سجلت بتسديدة قوية في شباك اليونان مع منتخب البرازيل بكأس القارات، جلست أتمرن على هذه التسديدة أسبوعين."

أما عن الهدف المفضل لأدريانو، فقال الأسطورة "الركلة الحرة في شباك ريال مدريد في أول ظهور لي مع إنتر، وهدفي في أودينيزي، ولن أنسى الهدف المقرون باحتفال عظيم، رأسيتي في ديربي ميلانو 2005.".

بينما لوكاكو أجاب "عندما نتحدث عن أهدافك، فأنا أفضِل التسديدات البعيدة، تمامًا كهدفك في روما في نهائي كوبا إيطاليا.".

يذكر أن لوكاكو قد انضم إلى إنتر في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 70 مليون يورو من مانشستر يونايتد، وقد نجح في إثبات قدراته، حيث سجل 23 هدفًا وصنع 5 خلال 35 مباراة بمختلف البطولات.