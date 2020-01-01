أخيرًا .. هازارد يعود لقائمة ريال مدريد

هازارد وأسينسيو في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد

شهدت قائمة ريال مدريد عودة إيدين هازارد أخيرًا وذلك بعد فترة طويلة من الغياب على إثر الإصابة وعدم استعادة لياقته البدنية بعدها.

وامتدت فترة غياب هازارد عن ريال مدريد لنحو 6 أشهر قطعها فقط مشاركته في بعض الدقائق بنهاية الدوري الإسباني وأمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ولكن بعدما غاب عن بداية الموسم لكي يستعيد عافيته، وفي الوقت الذي طلب زيدان من الجهاز الطبي منحه كامل الوقت من أجل التعافي، عاد النجم البلجيكي أخيرًأ.

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وأعلن ريال مدريد قائمة الفريق التي ستخوض مباراة بلد الوليد مساء الغد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الدوري الإسباني، تلك التي شهدت عودة أسينسيو رفقة هازارد.

وكان أسينسيو قد تعرض لإصابة على مستوى الركبة خلال الفترة التحضيرية، ما أثار القلق حول إمكانية تجدد إصابة الرباط الصليبي من جديد، ولكن الأمور مرت بسلام.

وضمت القائمة كلًا من: تيبو كورتوا ولونين وألتوبي في حراسة المرمى، وسيرخيو راموس ومارسيلو وفاران وناتشو ومارسيلو ومندي وكارفاخال وألفارو أودرويوزولا.

وفي وسط الملعب، ضمت القائمة لوكا مودريتش وفيدي فالفيردي وأوديجارد وكاسيميرو وفرانشيسكو إيسكو ولوكاس فاسكيز، بينما في خط الهجوم جاء هازارد وأسينسيو إلى جانب بنزيما وفينيسيوس ورودريجو ولوكا يوفيتش وبورخا مايورال.

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يذكر أن ريال مدريد قد لعب مباراتين في الدوري الإسباني هذا الموسم ليتعادل في الأولى أمام ريال سوسييداد ويفوز بالثانية أمام ريال بيتيس، وتعد مواجهة بلد الوليد هي الأولى على ملعبه بعد مباراتين في الخارج.