أخيرًا.. هازارد يُزيِّن قائمة ريال مدريد استعدادًا لمونشنجلادباخ

نبأ سعيد للملكي..

في نبأ سار لجماهير ريال مدريد، زيّن إدين هازارد قائمة النادي الملكي التي ستواجه بوروسيا مونشنجلادباخ بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

قرار تواجد الدولي البلجيكي في قائمة كتيبة زيدان يأتي بعدما استطاع اللاعب أن يُكمل التدريبات بنجاح يوم الأحد بعد ساعات من انتصار الميرينجي في الكلاسيكو بثلاثية لهدف.

لكن في الوقت نفسه، واصل داني كارفخال وألفارو أودريوزولا الغياب بسبب الإصابة، بينما لم يستطع ناتشو أن يشارك في تدريبات الأحد ليتأكد غيابه عن مباراة جلادباخ.

المزيد من الفرق

ونتيجة لذلك، سيضطر زيدان للاعتماد على لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن أمام النادي الألماني تمامًا كما فعل في الكلاسيكو وظهر الدولي الإسباني بصورة كانت جيدة للغاية.

من جهة أخرى، فإن فيدي فالفيردي سيكون جاهزًا بصورة تامة لمباراة جلادباخ رغم ظهوره مصابًا في نهاية الكلاسيكو، فتدرب بصورة طبيعية وتواجد اسمه في القائمة المسافرة إلى ألمانيا.

رودريجيو لمودريتش بعد هدفه في الكلاسيكو: اهدأ يا أبي!

القائمة كاملة:

وكان ريال مدريد قد تلقى هزيمة غير متوقعة في الجولة الأولى على يد شاختار الأوكراني بثلاثة أهداف لهدفين، ليصبح لزامًا عليه الفوز على جلادباخ لعدم الدخول في حسابات معقدة.

الجدير بالذكر أيضًا أن مونشنجلادباخ عاد من إيطاليا بنقطة ثمينة بالتعادل بهدفين لكل فريق مع إنتر، وقد تمكن في مباراة السبت أمام ماينتس بالبوندسليجا من الفوز بثلاثة أهداف لهدفين.