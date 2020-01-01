أخيرًا.. ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة

نبأ سار للغاية..

وصل ليونيل ميسي إلى مقر تدريبات فريقه برشلونة بالمدينة الرياضية، مساء الإثنين، تمهيدًا للمشاركة بصورة طبيعية فيه.

وكان ميسي قد أعلن استمراره في البرسا الموسم المقبل، على أن يرحل مجانًا في صيف 2021 بعد نهاية عقده بكامب نو.

الليو أكد صدق حديثه بذهابه إلى التدريبات في الموعد المحدد يوم الإثنين، إلا أنه لن يشارك مع المجموعة الأيام المقبلة لحين خروج نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص به.

المزيد من الفرق

هذا الإجراء طبيعي واحترازي متبع من قبل جميع الأندية الإسبانية، وقد سبق وأن حدث مع فيليبي كوتينيو بعد عودته الأيام الماضية من إعارته لبايرن ميونخ.

ميسي هو أول لاعب يصل إلى مقر تدريبات برشلونة 🐐🏟 pic.twitter.com/1z5clPPIig — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2020

ومن المقرر أن يفتتح برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني يوم 13 سبتمبر الحالي، عندما يلتقي مع الصاعد حديثًا إلتشي في كامب نو.

الجدير بالذكر أن ميسي رفض مغادرة برشلونة هذا الصيف بحجة أنه لن يواجه النادي أمام المحاكم أبدًا، وذلك بخصوص بند إمكانية رحيله مجانًا الذي نفاه النادي والاتحاد الإسباني.

كما تجدر الإشارة إلى أن انتخابات إدارة برشلونة ستقام في مارس المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يُغيِّر الكثير حول مستقبل ميسي إذا ما وصل رئيس آخر غير جوسيب ماريا بارتوميو.