أخيرًا .. صدور عقوبات نهائي يورو 2020 على جماهير إنجلترا!

بسبب أحداث الشغب واقتحام الملعب والألعاب النارية والصافرات على نشيد إيطاليا، عقوبات نهائي يورو 2020 تصدر أخيرًا.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أخيرًا عن عقوبات إنجلترا التي تخص مباراة نهائي كأس الأمم الأوروبية والذي أقيم على أرضهم في ملعب ويمبلي الصيف الماضي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأعلن من خلاله عن مجموعة من العقوبات التي تخص الجماهير والاتحاد الإنجليزي.

ما هي العقوبات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في حق إنجلترا؟ّ

أعلن الاتحاد الأوروبي عن منع المنتخب الإنجليزي من خوض المباراة المقبلة على أرضه في البطولات الخاصة به بحضور الجماهير.

المباراة المقبلة للمنتخب الإنجليزي ستكون في دوري الأمم الأوروبية في شهر يونيو المقبل وهي البطولة التي تقام قرعتها في الـ 16 من ديسمبر المقبل وقد تكون ضد بلجيكا أو فرنسا أو إسبانيا أو إيطاليا.

بالإضافة لذلك هناك عقوبة لمباراة أخرى دون جماهير لكن تم تعليقها، وسيتم تنفيذها بشكل فوري حال تكررت أعمال الشغب التي أدت للعقوبات خلال العامين المقبلين.

وأعلن كذلك عن تغريم الاتحاد الإنجليزي 100 ألف يورو، بسبب غياب التنظيم والالتزام خارج وداخل ملعب ويمبلي في المباراة النهائية.

ما الذي حدث في المباراة النهائي لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020؟!

قامت جماهير إنجلترا بالتجمع بأعداد غفيرة خارج ملعب ويمبلي وهددت إقامة المباراة بعد أن اقتحمت الملعب الخاص بها، ولم تخرج سوى بقوة الشرطة.

كما حاول بعض الجماهير الحصول على مقاعد في الملعب بعد أن تم تخفيض أعداد الحضور من 90 ألفًا إلى 60 ألفًا فقط بسبب جائحة كورونا.

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