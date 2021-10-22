أخيرًا.. تحديد موعد عودة ديمبيلي إلى الملاعب

بعد طول غياب..

أوشك عثمان ديمبيلي على العودة مجددًا لارتداء قميص برشلونة في الفترة المقبلة بعد فترة طويلة قضاها بعيدًا عن الملاعب بسبب الإصابة.

وتعرض ديمبيلي إلى إصابة خلال يورو 2020 مع منتخب فرنسا خضع على إثرها لعملية جراحية تسببت في غيابه على مدار الأربعة أشهر الأخيرة.

صحيفة ليكيب الفرنسية كشفت في تقرير لها أن الفحوصات الأخيرة التي خضع لها ديمبيلي في فنلندا الأسبوع الماضي أثبتت أن عملية تعافيه سارت بصورة إيجابية.

وهكذا، سوف يتمكن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا التواجد في قائمة برشلونة لمباراة رايو فاييكانو الأسبوع المقبل، والتي تلي الكلاسيكو المقرر له يوم الأحد.

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ويمثل نبأ عودة ديمبيلي إلى برشلونة نبأ سعيدًا للمدرب رونالد كومان على وجه التحديد، الذي يرى أهمية بالغة للدولي الفرنسي هجوميًا وقد اتضحت معه في الموسم الماضي.

لكن في الوقت نفسه يظل من المجهول إذا ما كان كومان سيعتمد على ديمبيلي أم ستجبره الإدارة على "تجميد" الفرنسي بسبب قضية تجديد عقده.

الجدير بالذكر هنا أن عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي في صيف 2022، وتحاول إدارة جوان لابورتا تمديد إقامته في كامب نو لعامين إضافيين، بيد أن اللاعب لم يبد قراره النهائي بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن برشلونة قرر تجميد ديمبيلي حال أن قرر عدم تجديد عقده لإجباره على الرحيل في يناير وجني بعض الأموال من خلفه عوضًا عن مغادرته مجانًا الصيف المقبل.