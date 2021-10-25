بارقة أمل لبرشلونة عقب الكلاسيكو .. ديمبيلي يعود للتدريبات الجماعية

النجم الفرنسي في التدريبات بالفعل وتحديد موعد عودته للمشاركة في المباريات من جديد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي قد اقترب من العودة للمشاركة مع برشلونة بعد معاناة طويلة مع الإصابات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب عاد للتدريبات الجماعية اليوم مع النادي الكتالوني لأول مرة منذ الموسم الماضي.

وكان ديمبيلي قد تعرض لإصابة قوية في الصيف الماضي خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

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وكانت تقارير صحفية قد صدرت الأسبوع الماضي وأكدت أن ديمبيلي سيكون متاحًا لمواجهة برشلونة ضد رايو فاييكانو المقررة منتصف هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قد لا يكون متاحًا بشكل كامل ضد فاييكانو، لكنه سيكون متواجدًا في الأسبوع المقبل بكل تأكيد.

وعانى برشلونة مشاكل عديدة على مستوى الأجنحة في غياب ديمبيلي وفي ظل العودة المتأخرة لأنسو فاتي من الإصابة هو الآخر.

وينتهي عقد اللاعب مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه يستطيع الرحيل عن النادي بشكل مجاني مع حلول فترة الانتقالات الصيفية.