وأخيراً - الكشف عن موعد افتتاح ملعب توتنهام الجديد

الموعد المرتقب تم تحديده

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن توتنهام عازم على أن يلعب اللقاء الأول على ملعبه "وايت هارت لين" الجديد في السادس عشر من مارس المقبل.

ويلعب توتنهام للموسم الثاني على التوالي على ملعب "ويمبلي" بسبب تأخر أعمال الإنشاءات الخاصة بوايت هارت لين الجديد والتي تخطت البليون يورو.

وأفادت "صن" أن اجتماعاً سيدور بين مسؤولي توتنهام وشركة المقاولات التي تتولى أعمال البناء لمعرفة آخر التطورات الخاصة بالملعب. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وذكرت الصحيفة أن توتنهام يرغب بخوض مباراته الأولى بحلول الشهر المقبل، ولكن الأقرب هو لقاء كريستال بالاس في السادس عشر من مارس.

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وقالت الصحيفة إن السلطات سترفض اقتراحاً بأن يكون اللقاء الافتتاحي ديربي لندن مع أرسنال بالأسبوع الأول من مارس.

وقام توتنهام في ديسمبر الماضي باختبار للملعب بحضور قرابة 2000 شخص للتعرف على مدى جاهزيته، ولا يزال سيخضع لاختبار ثاني ونهائي الفترة المقبلة.

ويلعب توتنهام اللقاء المقبل أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس كاراباو مساء الثلاثاء المقبل.