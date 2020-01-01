أخبار يوفنتوس اليوم | عودة رونالدو وغضب تحكيمي

ما هو جديد البيانكونيري؟

ذكرى ميلاد النادي وعودة كريستيانو رونالدو بعد الإصابة بكورونا ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 1 نوفمبر 2020.

تعافي رونالدو وتواجده مع الفريق

أعلن يوفنتوس رسمياً قائمته التي ستواجه سبيزيا مساء الأحد لحساب الدوري الإيطالي، والتي شهدت عودة كريستيانو رونالدو بعد تعافيه من فيروس كورونا.

المدرب أندريا بيرلو أكد أن رونالدو سيسافر رفقة الفريق ولكن لن يبدأ المباراة، وسيجلس احتياطياً.

المزيد من الفرق

يوفنتوس يحتفي بذكرى ميلاده وأنييلي

احتفى يوفنتوس مع جماهيره بذكرى ميلاده رقم 123 والتي تحل بالأول من شهر نوفمبر، وتتزامن أيضاً مع ذكرى ميلاد أومبيرتو أنييلي، الرئيس السابق.

ونشر النادي عبر صفحاته الاجتماعية التهاني ورسائل تعبر عن فرحته بعيد ميلاد النادي الذي يحل قبل ساعات من مباراة سبيزيا.

Il 1 novembre 1934 nasceva Umberto Agnelli. pic.twitter.com/zSVrWgcQ3B — JuventusFC (@juventusfc) November 1, 2020

ريال يتحرك لخطف عوار

"تودو فيكاخيس" ذكرت أن ريال مدريد سيتقدم بعرض من أجل ضم حسام عوار من ليون، وسيتغلب على منافسة يوفنتوس.

اللاعب الفرنسي الذي ارتبط كثيراً بالبيانكونيري سيقدم الملكي بطاقة لاعبه ماريانو دياز ومبلغ من المال لإقناع ليون ببيعه.

جدل بسبب هدف بيريشيتش

شغل هدف إيفان بيريشيتش لإنتر البارحة أمام بارما الأذهان وأشعل المقارنات مع نظيره الخاص بألفارو موراتا في مرمى كروتوني من قبل جمهور البيانكونيري.

وهز الكرواتي الشباك للنيراتزوري ويده في التسلل، ولكن بحسب القانون لا تتسبب في إلغاء الهدف، عكس موراتا الذي كانت قدمه هي السابقة، ولذا كان الإلغاء صحيحاً.