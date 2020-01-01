أخبار يوفنتوس اليوم | رونالدو يرفض العودة وصد إغراءات برشلونة

ما هو جديد البيانكونيري؟

رفض كريستيانو رونالدو العودة لتورينو واهتمام برشلونة بلاعب آخر إضافة لماتياس دي ليخت ضمن أخبار يوفنتوس صباح 30 أبريل 2020.

رونالدو يرفض العودة

ذكرت "كوريري" أن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، يرفض العودة إلى تورينو لحين اتضاح الموقف النهائي بخصوص استكمال المسابقات في إيطاليا أم لا.

وبحسب الصحيفة، اللاعب حتى الآن يفضل الاستمرار في مسقط رأسه بالبرتغال في ظل أيضاً استمرار إصابة زميله باولو ديبالا بكورونا، وعدم اتضاح الموقف الكروي.

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التقرير أفاد بأن يوفنتوس حتى الآن لم يستدع أياً من لاعبيه الأجانب بشكل رسمي، وفقط ماتياس دي ليخت وميراليم بيانيتش عادا لتورينو، ولكن الهولندي غادر مجدداً لظروف عائلية.

"لاجازيتا" أضافت أن الموسم المقبل قد يكون الأخير للبرتغالي مع يوفنتوس، وقد يرحل في 2021، وذلك في إطار التوجه العام للفريق لتجديد دماء الفريق.

ريفر بليت يوضح موقفه من هيجواين

أكد إنزو فرانشيسكولي، المدير الرياضي لريفر بليت، أن ناديه لم يفتح قنوات الاتصال مع يوفنتوس بخصوص لاعبه ونجمه جونزالو هيجواين في الأيام الماضية.

وقال الأوروجوياني في حوار مع "توتو يوفي" إن الأمر يعود للاعب إذا كان يريد الرجوع للعب بقميص ريفر بليت، وأكد أن في الوقت الراهن الأمر لا يتعدى كونه شائعات.

برشلونة يراقب بينتانكور

بحسب "ESPN"، فبرشلونة أبدى اهتماماً كذلك بلاعب يوفنتوس رودريجو بينتانكور بالإضافة لتركيزه على ماتياس دي ليخت، قلب دفاع الفريق.

المصادر الإيطالية أكدت أن يوفنتوس يعتبر اللاعبين ليسا للبيع من الأساس، ولن يقبل الدخول في مفاوضات بخصوص الهولندي أو الأوروجوياني.

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