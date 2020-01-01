أخبار يوفنتوس اليوم | تضارب حول موقف ديبالا وأنييلي يغضب إنتر

ما هو جديد البيانكونيري؟

التضارب حول موقف باولو ديبالا واستمرار إصابته بفيروس كورونا، وغضب جمهور إنتر من أندريا أنييلي، رئيس النادي، ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، الأول من مايو 2020.

أنييلي يغضب إنتر

أثار أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، حنق جماهير إنتر بعد إعجابه بمنشور قارن بين تتويج إنتر بلقب الدوري في 2006 وذلك الخاص بباريس سان جيرمان هذا العام.

وقال مشجع عبر إنستجرام: "يوفنتوس لن يرض أن يفوز بالدوري على الطاولة مثل باريس سان جيرمان، نحن لسنا إنتر لنفعل ذلك"، وهو ما أعجب رئيس البيانكونيري.

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إنتر تحصل على لقب الدوري في 2006 بقرار من المحكمة بعد خصم النقاط من يوفنتوس وهبوطه للدرجة الثانية، بالإضافة لمعاقبة ميلان على إثر فضيحة الكالتشيوبولي.

كاستروفيلي يحبط المهتمين

تحدث جايتانو كاستروفيلي، نجم فيورنتينا، عن سعيه للبقاء في صفوف ناديه والتحول لعلم من أعلامه في السنوات المقبلة بعد ظهوره اللافت هذا الموسم.

تألق لاعب خط الوسط الإيطالي الشاب لفت أنظار إنتر ويوفنتوس، ودار الحديث عن صراع بين الناديين الصيف المقبل للتحصل على خدماته.

سيتين يكذب صفقة التبادل بين برشلونة ويوفنتوس

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أوريانا توضح موقف ديبالا

قالت صديقة باولو ديبالا، نجم الفريق، أوريانا ساباتيني أنها لا تعلم مصدر الحديث عن أن آخر تحاليله الخاصة بفيروس كورونا أتت إيجابية أيضاً.

ساباتيني أوضحت أن اللاعب ينتظر الخضوع للفحص الجديد من أجل معرفة مدى تعافيه من الفيروس، مؤكدة أنها وباولو يخبران الجميع بموقفهما بعد كل تحليل.

يوفنتوس يتابع موهبة بوتافوجو

بحسب "نيكولا شيرا"، مسؤول الانتقالات في لاجازيتا، فيوفنتوس يتابع عن كثب الموهبة البرازيلية لويس هنريكي، لاعب بوتافوجو.

الصحفي أفاد بأن يوفنتوس سيعمل على ضم اللاعب عن طريق نادي صديق يعطيه فرصة اللعب والتطور، وسيستغل أن جورجي مينديش هو وكيله، والذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع النادي.

دي ليخت: كنت لاعب وسط

كشف مدافع الفريق ماتياس دي ليخت، في حوار مع جريدة دوري الأبطال عن أنه بدأ مشواره كلاعب خط وسط حتى سن الخامسة عشر، ثم طُلب منه الرجوع واللعب في الدفاع.

وقال الهولندي الشاب إنه كان يبرع في التمرير وسجل بعض الأهداف، ولذا لم يحب فكرة اللعب في الخط الخلفي في البداية، ولكن مع الوقت تفهم الأمر وتأقلم، مستفيداً من مركزه القديم.

دي ليخت أشاد بمدربه في المنتخب رونال كومان وقال إنه يعلمه الكثير، كذلك بالثنائي جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي، والذي قال إن خبرتهما أضافت له.