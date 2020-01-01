أخبار يوفنتوس اليوم | ثقة بيرلو وموقف لقاء نابولي

ما هو جديد البيانكونيري؟

مؤتمر أندريا بيرلو وموقف مباراة نابولي من الإلغاء بسبب كورونا ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 3 أكتوبر 2020.

دي لاورنتيس يطالب بإلغاء اللقاء

طالب رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس نظيره في يوفنتوس أندريا أنييلي بإلغاء اللقاء المرتقب بين الفريقين مساء السبت بسبب وجود حالات كورونا بين صفوف فريقه.

"توتوسبورت" كشفت عن مكالمة هاتفية بين الرئيسين بعد إصابة بيوتر زيلينسكي بفيروس كورونا، بالإضافة لأحد أعضاء الجهاز الإداري لنابولي.

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بيرلو واثق من لعب اللقاء

أكد مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو أنه واثق من قدرة الفريق على لعب مباراة نابولي الأحد بشكل طبيعي، وذلك رغم إصابات كورونا في صفوف الأخير.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي إنه يحضر الفريق بشكل طبيعي للمباراة، وأن أرتور ميلو قد يبدأ أساسياً، وأن خوان كوادرادو قد يستمر في الجبهة اليسرى، متمنياً القيام بصفقة أخيرة في الميركاتو.

دي تشيليو يرفض سلتيك

أوضحت "كورييري" أن ماتيا دي تشيليو رفض عرضاً من سلتيك في الساعات الماضية ويفضل البقاء في إيطاليا.

اللاعب كان قريباً من روما، ولكن الصفقة توقفت في الأمتار الأخيرة، ليستمر في يوفنتوس الذي يحاول التخلص منه.

يوفنتوس يبعث التهاني إلى إبراهيموفيتش

بعث يوفنتوس برسالة عبر تويتر لتهنئة زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان، ومهاجم الفريق الأسبق بعيد ميلاده التاسع والثلاثين.

إبرا ترك يوفنتوس نحو الغريم إنتر مباشرة بعد هبوط يوفنتوس للدرجة الثانية في أعقاب فضيحة الكالتشيوبولي في 2006.