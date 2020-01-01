أخبار يوفنتوس اليوم | تحرك نحو نجم بايرن وميليك يقترب

ما هو جديد البيانكونيري؟

تجديد دماء خط هجوم البيانكونيري والتحرك نحو ديفيد ألابا، نجم بايرن ميونخ، ضمن أهم أخبار يوفنتوس اليوم، صباح 7 مايو 2020.

صراع لضم ألابا

بحسب "سبورت 1" الألمانية، الثنائي يوفنتوس وإنتر سيدخلان في صراع الصيف المقبل من أجل ضم ديفيد ألابا، نجم بايرن ميونخ.

اللاعب ينتهي عقده مع البافاري في 2021، ويحظى باهتمام عديد أندية القمة في أوروبا، ومن ضمنها يوفنتوس وتشيلسي بالتحديد.

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التقرير ذكر أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، قد يحث فريقه على التعاقد مع النمساوي لتدعيم يسار الدفاع كما حاول أثناء فترته في لندن مع البلوز.

هيجواين يرفض ريفر بليت

ذكر والد جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، أن الوقت لم يحن بعد من أجل الانتقال لصفوف ريفر بليت وتمثيل النادي الذي منه بدأ مشوار اللاعب.

وأكد خورخي هيجواين في تصريحات مع "TNT" أن نجله يملك عقداً مع يوفنتوس ويريد احترامه، مشيراً إلى اختلاف سوق الانتقالات الأوروبية عن نظيرتها في الأرجنتين.

ميليك يرغم نابولي على البيع

أوضحت "لاجازيتا" أن أركاديوش ميليك أخبر ناديه نابولي أنه يرغب براتب سنوي يبلغ 4.5 مليون يورو من أجل تمديد تعاقده والاستمرار مع النادي.

الصحيفة أفادت بأن إدارة نابولي تعتبر الرقم مبالغاً به ولن توافق، الطلب الذي تحدثت بأنه حركة مقصودة من المهاجم البولندي لإرغام ناديه على بيعه إلى يوفنتوس.

موعد يوفنتوس وليون

"كوريري سبورت" أوضحت بأن تم طرح الأسبوع الثاني من أغسطس المقبل موعداً للعب المباريات المتبقية من إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير إلى مباراة يوفنتوس مع ليون المقررة في تورينو وإمكانية إقامتها في أحد الأيام السابع، الثامن، أو التاسع من الشهر، وذلك بعد انتهاء المسابقات المحلية.

يوفنتوس يستغل انخفاض أسعار النجوم

تحدث الإعلام الإيطالي اليوم عن فرصة لأندية الصفوة مثل إنتر ويوفنتوس لاستغلال انخفاض أسعار النجوم مثل بول بوجبا وتيمو فيرنر من أجل تدعيم الصفوف الصيف المقبل.

أزمة كورونا وتوقف النشاط الرياضي تركت أثراً كبيراً على أسعار كبار اللاعبين، وكانت النتيجة انخفاض في القيم المطلوبة مثلاً من مانشستر يونايتد لبيع بوجبا، أو لايبزيج في مهاجمه فيرنر.

اللاعبان، بوجبا وفيرنر، محط اهتمام عديد الأندية بجانب يوفنتوس، وعلى رأسها إنتر في إيطاليا، وانخفاض السعر بحسب التقارير سيجعل الصراع محتدماً لضمهما.