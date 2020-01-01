أخبار يوفنتوس اليوم | امتحان سواريز واقتراب دجيكو

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انتظار خضوع لويس سواريز لامتحان اللغة الإيطالية، واقتراب إدين دجيكو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 17 سبتمبر 2020.

دومينو ميركاتو في روما

ذكرت "لاجازيتا" و"سكاي" أن وكلاء أركاديوش ميليك متواجدون في تريجوريا بروما للتفاوض مع النادي العاصمي الإيطالي من أجل إتمام انتقاله من نابولي.

انتقال البولندي سيفتح الباب ليوفنتوس من أجل ضم إدين دجيكو من روما، الصفقة التي ستعني تجاهله لإتمام التعاقد مع لويس سواريز.

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وفي المقابل، اقترب جنكيز أوندير من الانضمام لصفوف ليستر سيتي مقابل 27 مليون يورو، الصفقة التي ستمول انضمام ميليك.

انتظار لامتحان سواريز

كل الأنظار مسلطة على مدينة بيروجيا الإيطالية حيث خضع لويس سواريز، نجم برشلونة، لامتحان اللغة الإيطالية من أجل الحصول على جواز سفر للبلاد.

اللاعب تواجد بشكل طبيعي في تدريبات برشلونة هذا الصباح وسط تراجع لحدة التقارير التي تربطه بالانتقال ليوفنتوس، عكس الأسابيع الماضية.

ومن أجل أن ينضم سواريز ليوفنتوس يجب أن يتمتع بالجنسية الإيطالية في ظل احتلال الثنائي وستون مكيني وأرتور ميلو للمقعدين المخصصين للاعبين غير الأوروبيين.

الأنباء الواردة من إيطاليا أكدت أن اللاعب تخطى بالفعل امتحان اللغة الخاص به، وأصبح بإمكانه التقدم للحصول على جواز السفر الإيطالي.

تحديد موعد تقديم كولوشيفسكي

ينتظر أن يتم تقديم السويدي ديان كولوشيفسكي لاعباً جديداً في صفوف يوفنتوس مساء الغد الجمعة في مؤتمر صحفي بمقر النادي بتورينو.

وشارك اللاعب في لقاء نوفارا الودي الأخير بظهوره الأول منذ انضمامه من صفوف أتالانتا يناير الماضي، وإن أكمل الموسم المنصرم مع بارما مُعاراً.

عرضان لبيع بياتسا

أوضحت "لاجازيتا" أن كلاً من فيرونا وجنوى مهتمان بضم ماركو بياتسا، جناح يوفنتوس، في الميركاتو الصيفي.

اللاعب الكرواتي العائد من الإعارة في أندرلخت لن يستمر على الأرجح، ويتوقع أن يخرج مُعاراً من جديد.