أخبار يوفنتوس اليوم | أرتور يوقع العقد وغموض موقف المهاجم الجديد

ما هو جديد البيانكونيري؟

أرتور ينتهي انتقاله للبيانكونيري وخيمينيز يعلق على أخبار خروجه من ولفرهامبتون ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 29 يونيو 2020.

أرتور يوقع العقد

حسب مصادر جول، فإن البرازيلي أرتور ميلو وقع رسميا ليوفنتوس بعقد يمتد حتى 2025 قادمًا من برشلونة.

من المتوقع أن يعلن النادي عن الصفقة بشكل رسمي اليوم وكذلك انتثال ميراليم بيانيتش إلى برشلونة.

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هل ينتقل خيمينيز ليوفنتوس؟

علق المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون على الأخبار التي تحدثت عن خروجه من الفريق الصيف المقبل.

وقال خيمينيز في تصريحات تلفزيونية: "في كل يوم أسمع عن عرض جديد من نادي مختلف برقم انتقال كبير، إنه أمر يسعدني اهتمام هذه الأندية إن كان حقيقيياً ولكن هناك عمل مع ولفرهامبتون أنا سعيد بالقيام به حتى الآن".

واتربط اسم خيمينيز الذي ينتهي تعاقده في 2023 بالانتقال لمانشستر يونايتد ويوفنتوس.

صفقة تبادلية مع سيتي

كشفت "سكاي" وعديد المصادر أن يوفنتوس و مانشستر سيتي قاما بتبادل لاعبين من صفوف فريق الشباب في الساعات الماضية.

وسينضم فيليكس كوريا إلى يوفنتوس، بينما يرحل بابلو مورينو في الاتجاه الآخر، وتشير المصادر إلى كون الصفقة من أجل تحقيق مكاسب فيما يخص الموازنة وقواعد اللعب النظيف.

الناديان الصيف الماضي سبق وتبادلا الثنائي دانيلو وجواو كانسيلو وتربطهما علاقات قوية.

يوفنتوس يراقب ألابا

كشف باولو باجانيني، الصحفي في شبكة "راي"، عن سعي يوفنتوس للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ دافيد ألابا في الانتقالات الصيفية.

الصحفي أوضح أنه سمع عديد الأصوات المقربة من النادي تناقش الصفقة، خصوصاً في ظل الحديث عن إمكانية مغادرة النمساوي هذا الصيف لناديه.