أخبار ميلان اليوم | خطة الحفاظ على النجوم وسوسو يكشف الأسرار

ما هو جديد الروسونيري؟

احتل الحديث عن خطة ميلان للحفاظ على نجومه الموسم المقبل، وتصريحات لاعب الفريق المُعار مع إشبيلية سوسو أبرز أخبار ميلان اليوم، 30 أبريل 2020.

ميلان يخطط للحفاظ على النجوم

ذكرت "لاجازيتا" أن ميلان يسعى للحفاظ على الثلاثي زلاتان إبراهيموفيتش، أليسيو رومانيولي، وجيانلويجي دوناروما وعدم بيع أي منهم الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن المشكلة تقع في رغبة إبرا في رفع راتبه من ثلاثة ملايين إلى 4.5 مليون يورو، بالإضافة لدوناروما الذي يصل راتبه إلى ستة ملايين.

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الصحيفة أفادت بأن إدارة النادي ترى أن اللاعبين الثلاثة من الأهم في صفوف الفريق، وستسعى للبناء عليهم وعدم التفريط بأي منهم الموسم المقبل.

الجمهور يطالب ببقاء بونافينتورا

أوضح استفتاء على موقع "ميلان نيوز" بأن 64 بالمائة من الجماهير تطالب ببقاء جياكومو بونافينتورا لاعباً بقميص الروسونيري الموسم المقبل.

وبحسب التقارير، فمتوسط الميدان يقترب من مغادرة النادي بعد ستة أعوام بقميصه، وذلك بسبب انتهاء عقده في يونيو وعدم فتح الحديث بخصوص تمديده.

ميلان يحسم مصير سيلزميكرز

بحسب موقع "sudinfo" البلجيكي، فميلان سيقوم بالتعاقد مع أليكسيس سيلزميكرز، الجناح الشاب، بشكل نهائي رغم الفترة القصيرة التي قضاها بصفوفه مُعاراً.

اللاعب انضم في يناير الماضي لتعويض رحيل سوسو إلى إشبيلية، ولكن لم يحظ بفرصة المشاركة بسبب التوقف، والتقرير يشير إلى تفعيل خيار الشراء مقابل 10 مليون يورو من قبل ميلان.

سوسو يكشف اقترابه من إنتر وفيورنتينا

أوضح لاعب الفريق المُعار إلى إشبيلية سوسو في حوار مع "سكاي" أنه الصيف الماضي تحدث مع فيورنتينا ولكن لم يكن هناك فرصة لانتقاله، كما أنه تحدث مع لوشيانو سباليتي، مدرب إنتر السابق، عن الانضمام للنيراتزوري.

وقال سوسو إن فرضية اللعب في إنتر كانت تناسبه لإنه يرى سباليتي مدرباً قديراً، بالإضافة لفكرة البقاء بنفس المنزل في ميلانو.

اللاعب هاجم فريقه بسبب التفريط في جيرارد ديولوفو، لاعب واتفورد، وقال إنه كان يجب أن يضمه نهائياً، وأن الفريق حالياً لا يوجد به نجوم لأن هؤلاء يريدون دوري الأبطال، وذلك غير متاح في ميلان.