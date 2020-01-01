أخبار ميلان اليوم | رحيل إبراهيموفيتش وناجلسمان المدرب القادم

ما هو جديد الديافولو؟

حسم زلاتان إبراهيموفيتش مصيره بخصوص الموسم المقبل، والحديث عن هوية المدير الفني المقبل للفريق ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 15 مايو 2020.

إبراهيموفيتش يقرر الرحيل

كشفت "كوريري ديلا سيرا" أن زلاتان إبراهيموفيتش قرر عدم البقاء مع ميلان الموسم المقبل والرحيل بنهاية الجاري بسبب عدم استقرار الأوضاع.

وأشار التقرير إلى التغييرات العدة في إدارة النادي والجهاز الفني منذ وصول السويدي، والمنتظر استمرارها الموسم المقبل، وهو ما لا يشجعه على البقاء.

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وأوضحت الصحيفة أن إبرا سيعود على الأغلب إلى الدوري السويدي حيث سيلعب مع هاماربي الذي يدخل في ملكيته وتدرب معه في الأيام الماضية.

إبراهيموفيتش ينهي العزل

أثار موقف زلاتان الطبي عديد الجدل في الصحف الإيطالية بسبب عدم دخوله في عزل طبي لمدة 14 يوماً مثل بقية اللاعبين الأجانب.

وأوضح "ميلان نيوز" أن السويدي خضع للفحص مرتين وجاءت النتيجة سلبية، مما جعل إدارة النادي تطالب بالسماح له بالتدرب وإنهاء فترة العزل الخاصة به.

ناجلسمان ورانجنيك معاً الموسم المقبل

"لاجازيتا" أفادت بأن رالف رانجنيك سيصل بالتأكيد الموسم المقبل ليكون جزءاً من ميلان، ولكن على الصعيد الإداري فقط، وأنه سيتعاقد مع مدير فني يثق به.

وأفادت الصحيفة بأن يوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج الحالي، هو أبرز المرشحين نظراً للعلاقة القوية التي تجمعه مع رانجنيك.

توريرا يريد العودة إلى إيطاليا

تحدث وكيل لوكاس توريرا، لاعب آرسنال، حول رغبة موكله بالعودة للعب في إيطاليا مجدداً، مما فتح باب الحديث حول ميلان من جديد بعد أن كان هدفاً الصيف الماضي.

وذكر الوكيل مع “A tu per tu” أنه سيتحدث مع آرسنال حول الرحيل وتركه يعود إلى إيطاليا، ولكن أكد أن العلاقة طيبة بين الطرفين ومتوسط الميدان يحظى بوضعية جيدة في إنجلترا أيضاً.

رفض البروتوكول الطبي

ذكرت عديد وسائل الإعلام الإيطالية أن إنتر وميلان على طليعة 11 نادياً يرفضان البروتوكول الطبي المطروح من أجل عودة التدريبات الجماعية.

وتحدثت التقارير أن من أهم أسباب الرفض هو صعوبة توفير أماكن بمركز التدريبات الخاص بالأندية لجميع اللاعبين والجهاز الفني للإقامة والمبيت لمدة 15 يوماً.