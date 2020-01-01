أخبار ميلان اليوم | شروط رانجنيك ومالديني للروسونيري

ما هو جديد الروسونيري اليوم؟

شروط رانجنيك ومالديني للتواجد في ميلان يتصدران أخبار الروسونيري في 15 إبريل 2020.

متطلبات رانجنيك

مع تزايد أخبار اقتراب انتقال رالف رانجنيك لتدريب ميلان الموسم المقبل خلفًا لستيفانو بيولي، بدأت الصحافة تتحدث عن صفقات منتظرة للروسونيري مع مدربه الجديد.

هدف رانجنيك الأول سيكون أليكس ميريت حارس مرمى نابولي حال رحيل دوناروما المنتظر، في الدفاع سيكون إيفان نديكا مدافع آينتراخت فرانكفورت هو خيار التدعيم المنتظر.

المزيد من الفرق

الأمر في خط الوسط والهجوم يبدو أكثر صعوبة مع رغبة رانجنيك في الحصول على خدمات ساندرو تونالي رغم وجود منافسة من إنتر ويوفنتوس، وفي الهجوم يبدو خيار ميليك مهاجم نابولي هو الأقرب مع رغبة من رانجنيك في محاولة خطف تيمو فيرنر الذي يعرفه جيدًا منذ فترة لايبزيج.

القائد يرغب في البقاء

أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت رغبة قائد ميلان أليسيو رومانيولي في الاستمرار داخل قلعة الروسونيري.

الصحيفة أشارت إلى اهتمام من أتلتيكو مدريد وبرشلونة للحصول على خدمات رومانيولي ولكن اللاعب ما زال ينتظر عرض التجديد من إدارة النادي الإيطالي.

شرط مالديني للاستمرار

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن باولو مالديني المدير التقني لميلان يرغب في الاستمرار مع الروسونيري ولكن بشروط.

ويرغب قائد الروسونيري السابق في أن يكون له رأي في اختيار المدرب الجديد وكذلك سوق الانتقالات أيضًا

مستقبل هاكان

ينتهي عقد اللاعب التركي هاكان تشانهانوجلو مع ميلان صيف العام القادم دون محادثات حول تجديد التعاقد حتى الآن.

وصول بيولي المحتمل لميلان قد يكون طوق النجاة لهاكان والذي يبدو مقتنعًا بقدرات اللاعب التركي ومع سهولة تجديد تعاقده وصعوبة إيجاد البديل فإن هاكان قد يستمر مع الروسونيري لفترة أطول.

توفير النفقات

لا تبدو ميزانية ميلان في قو الانتقالات كبيرة بتوفير 75 مليون يورو فقط لتعاقدات الصيف القادم.

ميزانية أصبحت قابلة للزيادة مع ادخار ميلان لجزء من الرواتب المدفوعة سابقًا للاعبين مثل بيونتيك وسوسو وريينا ورودريجز وكالدارا وسيضاف لهم الثنائي بونافينتورا وبيليا ليصل المجموع إلى 36.5 مليون يورو.

ستام فضل ميلان على الجميع

أكد الهولندي ياب ستام مدافع ميلان السابق أنه فضل الانتقال لإيه سي ميلان من لاتسيو على الذهاب لإنتر أو يوفنتوس.

.وقال ستام في تصريحات صحفية: "يوفنتوس وإنتر طلبا ضمي ولكنني فضلت ميلان، نشأت مع فرانك ريكارد وخوليت وفان باستن فلم يكن يمكنني الرف بوجبا أولوية يوفنتوس الأولى