أخبار ميلان اليوم | مواجهة ساخنة بين إبراهيموفيتش والإدارة

ما هو جديد الديافولو؟

الشجار بين زلاتان إبراهيموفيتش وإيفان جازيديس، مدير النادي، يتصدر أخبار ميلان اليوم، 11 يونيو 2020، قبل ساعات من لقاء يوفنتوس في كأس إيطاليا.

مواجهة عنيفة بين إبراهيموفيتش وجازيديس

نقلت "كورييري" تفاصيل المشادة التي جمعت ما بين نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش، وإيفان جازيديس، مدير النادي، بخصوص الوضع السلبي للفريق بالوقت الراهن.

وذكرت الصحيفة أن المواجهة حدثت أثناء تواجد جازيديس في مقر تدريبات النادي للإعلان عن تخفيض الرواتب، الأمر الذي لم يعجب إبرا ودفعه للتحدث.

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وقالت الجريدة إن السويدي سأل الإداري عن سبب غيابه الطويل عن مقر التدريبات، والسبب وراء ظهوره فجأة قبل 48 ساعة فقط من مباراة تقود إلى نهائي.

وأضاف التقرير أن جازيديس اعتذر، ليرد إبراهيموفيتش: "هذا ليس ميلان الذي كان، هناك عدم وضوح كبير"، مما دفع الإداري بالتحجج بالأوضاع الاقتصادية والمشوار الطويل الذي يخوضه النادي لإصلاح الأوضاع.

وحتى الآن لم يتضح بعد موقف إبراهيموفيتش من الاستمرار أو الرحيل، إذ ينتهي عقده مع النادي بحلول نهاية الشهر الجاري.

تخفيض للرواتب

أعلن إيفان جازيديس، مدير ميلان، عن تخفيض في رواتب اللاعبين بنسبة تصل إلى 50 بالمائة عن شهر أبريل الماضي، وذلك بعد توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، وذلك بالاتفاق معهم.

الإعلان أتى أثناء تواجد الأخير بمقر التدريبات رفقة فريدريك ماسارا، عضو الإدارة، ولكن بغياب باولو مالديني، وذلك بحسب "سكاي"، ليزيد من نشاط الإشاعات عن اقتراب رحيله عن ميلان.

بيولي يستقر على تشكيل يوفنتوس

أوضحت عدة تقارير صحفية أن ستيفانو بيولي، مدرب الفريق، استقر على الشكل النهائي الذي سيخوض به ميلان مباراة يوفنتوس مساء الجمعة ضمن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وسيلعب بيولي بخطة 4-2-3-1 بتواجد رافائيل لياو وحيداً بالهجوم، وسيسانده البرازيلي المتألق بالتدريبات لوكاس باكيتا، بينما سيعوض دافيدي كالابريا غياب تيو هيرنانديز الموقوف يسار الدفاع.

الشرطة تقبض على سارق كاستييخو

كشفت تقارير صحفية أن الشرطة ألقت القبض على المتهمين بالتعرض لجناح الفريق سامو كاستييخو قبل أيام في أحد شوارع ميلانو وسرقة ساعته.

وذكرت "ANSA" أن تم القبض على المتهمين وبحوذتهم الساعة قبل أن يتمكنوا من بيعها، خصوصاً وأن قيمتها تقارب 80 ألف يورو.

ميلان يتحرك نحو لاعب ساوثامبتون

أفاد "توتو ميركاتو" أن ميلان سيزاحم ليستر سيتي على خدمات ريان بيرتراند من أجل توفير بديل على مستوى طيب لتيو هيرنانديز.

وينتهي عقد بيرتراند مع القديسين في 2021 مما يخفض من قيمته، بالإضافة إلى أنه يحظى بإعجاب المدرب المقترح للفريق الموسم المقبل رالف رانجنيك، إذ حاول ضمه إلى لايبزيج في الماضي.