مدافع ليستر يحبط مانشستر سيتي قبل سوق الانتقالات

كاجلار سويونكو مدافع فريق ليستر سيتي يؤكد على رغبته في الاستمرار رفقة الثعالب في الموسم المقبل.

كشف مدافع ليستر سيتي كاجلار سويونكو عن رغبته في الاستمرار رفقة فريقه خلال الفترة المقبلة بالرغم من وجود أحاديث عديدة عن عروض لضمه من أندية أخرى وعلى رأسها مانشستر سيتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه لا يزال في حاجة للكثير من التطور والتعلم قبل أن يفكر في الرحيل عن صفوف الثعالب.

وقال سويونكو: "لا أعتقد أن خيار الرحيل في الوقت الحالي سيكون صائبًا، أنا أمر بموسم جيد للغاية وفوق كل ذلك لا يزال أمامي الكثير لأتعلمه".

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وأضاف عن هاري ماجوير: "هو المدافع الذي يملك أكبر قدر من الخبرة في العالم، وعندما تجد أن فريقك لم يضم بديلًا له بعد رحيله واعتمد عليك تعرف أنك محل ثقة".

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وأردف: "الفريق يمر بفترة جيدة الآن والأهم أن نستمر في ذلك، لقد لعبت 30 مباراة وهذا هام بالنسبة لي، وأسعى للاستمرار في تقديم نفس المستوى الجيد بقية مسيرتي".

وأنهى تصريحاته: "بعد المباريات التي نلعب فيها بشكل جيد أذهب وأحضر نفسي للمباراة التالية كأنها أول مرة ألعب مع الفريق الأول وأول مرة أتدرب، أعتقد أن ذلك له الكثير من التأثير، فنحن لا نزال نملك الطموح لتحقيق الانتصارات".

جدير بالذكر أن سويونكو كان محل اهتمام فريق مانشستر سيتي للصيف المقبل بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة سابقة.





