كاريجر: لهذا السبب لم يتعاقد ليفربول مع مورينيو

لماذا فضل ليفربول التعاقد مع رافا بينيتيز بدلًا من جوزيه مورينيو في 2004؟

كشف جيمي كاريجر نجم ليفربول السابق عن السبب الذي دفع إدارة النادي إلى عدم التعاقد مع المدير الفني جوزيه مورينيو لقيادة الفريق في 2004.

وكان ليفربول قد فضل التعاقد مع الإسباني رافا بينيتيز في هذا الوقت، ليذهب بعدها مورينيو إلى تشيلسي ويشارك في بناء تاريخ البلوز.

وحول السبب الذي قاد ليفربول إلى تفضيل بينيتيز عن مورينيو قال جيمي كاريجر إن ذلك يرجع إلى أن رئيس النادي كان قد أجرى مقابلات سابقة مع المدرب الإسباني.

المزيد من الفرق

وأضاف: "لقد كانت هناك مفاضلة بين الاثنين ولكن النادي فضل بينيتيز في النهاية، حيث كانت هناك متابعة لطريقته وأسلوبه استمرت لسنوات"

وتابع: "لكنني أعتقد أن الشعور كان يذهب في اتجاه كون جوزيه مورينيو لا يمكن أن يكون مدرب ليفربول، ربما بسبب الطريقة التي أدار بها غرف الملابس في بعض الأحيان"

وأردف: "لقد قام بعمل رائع في إنجلترا، حتى في مانشستر يونايتد أعتبر أنه قدم تجربة جيدة، ولكن الشعور في النادي وقتها وربما من لاعبين معينين كان أن مورينيو ليس هو الأمثل"

رونالدو وجيجز وبيكهام وأشهر الخيانات الزوجية في عالم كرة القدم

يذكر أن ليفربول قد حقق مع رافا بينيتيز دوري أبطال أوروبا في عام 2005، تلك البطولة التي لم يحققها مورينيو مع تشيلسي ولكنه حقق الدوري الإنجليزي لـ 3 مرات.