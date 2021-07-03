أخبار ريال مدريد: يونايتد يغري فاران براتب ضخم واقتراب فان دي بيك

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 3 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 3 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم السبت 3 يوليو 2021:

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر يونايتد، اتفقت مع رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد على الراتب السنوي، في حال انضمام المدافع الفرنسي للشياطين الحمر.

وارتبط فاران بالانضمام إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية، وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ABC، فإن الفريق الإنجليزي وافق على منح فاران راتب سنوي قدره 12 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد بدأ يجهز نفسه لبيع فاران، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل، وتبقى فقط الاتفاق بين مانشستر يونايتد وإدارة الميرينجي.

كشفت تقارير صحفية، عن رفض ريال مدريد، مشاركة لاعب الفريق، فينيسيوس جونيور، مع منتخب بلاده البرازيل في بطولة أولمبياد طوكيو، نهاية الشهر الجاري.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة، آس الإسبانية، فإن الاتحاد البرازيلي استدعى فينيسيوس، بشكل رسمي للأولمبياد القادمة، ولكن ريال مدريد رفض ذهابه وسفره للبطولة.

كشف توني كروس، لاعب ريال مدريد عن الفريق الذي يرغب أن يعتزل في صفوفه، بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا.

وشدد كروس في تصريحات صحفية، على أن كل تركيزه سيكون مع ريال مدريد في السنوات المقبلة، وحينما ينتهي عقده في صيف 2023، سيرى إن كان سيكمل لعام آخر أوعامين، ولكنه أكد على رغبته في الاعتزال داخل ريال مدريد.

أفادت تقارير صحفية، عن رغبة ريال مدريد، في التعاقد مع دوني فان دي بيك، متوسط ميدان مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ديلي ستار، فإن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع اللاعب الهولندي، ولكن الأزمة المالية التي يمر بها الفريق قد تعيق التعاقد معه في صفقة انتقال دائمة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الميرينجي قد يتعاقد مع فان دي بيك، على سبيل الإعارة للموسم المقبل مقابل 2 مليون جنيه استرليني.

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة ميلان في التعاقد مع داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي.

ولعب سيبايوس في آخر موسمين على سبيل الإعارة في صفوف آرسنال الإنجليزي، ويبدو أنه سيستمر خارج الملكي ولكن هذه المرة بصفة دائمة.

وبحسب صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، فإن ميلان يطمح للتعاقد مع سيبايوس بشكل نهائي من ريال مدريد، وفي مفاوضات متقدمة مع إدارة الميرينجي لحسم الصفقة.