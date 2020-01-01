ريال مدريد وبرشلونة يطلبان عودة التدريبات رغم الحجر الصحي

الأندية الإسبانية تطلب العودة للتدريبات بشكل كامل استعدادًا لعودة النشاط الرياضي رغم الحجر الصحي بسبب كورونا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة عدد كبير من أندية الدرجة الأولى والثانية على رأسها برشلونة وريال مدريد في استئناف تدريبات فرقهم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن تلك الفرق تطلب الحصول على استثناء بإعادة التجمعات في ملاعبها ومنشآتها الرياضية في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الأندية تسعى بشكل أساسي لإعادة التدريبات الجماعية حتى تحافظ على الحالة الفنية والبدنية لنجومها في ظل الكارثة التي يواجهها العالم.

المزيد من الفرق

وتريد الأندية العودة للتدريبات بهدف الاستعداد في أي وقت لإعادة النشاط الرياضي وعودة البطولات المحلية والقارية المعلقة في الوقت الحالي.

في ذكرى وفاته - المتمرد كرويف مؤسس كرة القدم الحديثة

واستبعدت الصحيفة أن تحصل الأندية على ذلك الاستثناء في ظل الظروف العصيبة التي تواجه إسبانيا في محاربة فيروس كورونا وارتفاع أرقام الإصابات والوفيات بشكل مخيف في الساعات الأخيرة.

وبدأ عدد من الأندية في تحضير منشآته الرياضية بالفعل لعودة نجومه في الفترة المقبلة، لكنها في الوقت نفسه تتخذ إجراءات للحفاظ على لياقة هؤلاء النجوم في منازلهم عن طريق شراء معدات صالات رياضية وإرسالها لهم، بالإضافة لإرسال بعض مقاطع الفيديو لكيفية القيام بتدريبات معينة.

جدير بالذكر أن عدة خبراء كانوا قد أكدوا أن نجوم كرة القدم يفقدوا 3% من قدرتهم البدنية في كل أسبوع دون العمل البدني المعتاد لهم.