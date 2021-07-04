أخبار ريال مدريد: ميلان يطارد إيسكو، وأوديجارد يعود

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 4 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 4 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 4 يوليو 2021:

كشفت تقارير صحفية، أن ميلان وضع إيسكو، لاعب ريال مدريد، بين الأسماء التي يرغب في التعاقد معها.

وسوف يحاول الروسونيري جلب إيسكو لتعويض خسارة تشالهان أوغلو الذي رحل إلى إنتر.

كشفت تقارير صحفية، عن سبب فشل بايرن ميونخ في التعاقد مع أشرف حكيمي من إنتر ولوكاس فاسكيز من ريال مدريد.

وأوضحت أنّ لاعب النادي الملكي طلب راتبًا مرتفعًا يخل بسلم الرواتب في بايرن ميونخ وبالتالي رفض النادي البافاري إتمام الصفقة.

وفضّل فاسكيز تمديد عقده مع ريال مدريد وعدم الرحيل في الصيف الجاري.

يستعد نادي إيفرتون للتخلي عن ريتشارليسون المطلوب في ريال مدريد بعد تدخل من كارلو أنشيلوتي، مدرب النادي الملكي.

وأشارت التقارير إلى أنّ إيفرتون يرغب في مقابل مادي معقول للموافقة على بيع البرازيلي.

اعتذرت شقيقة تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد ومنتخب إيطاليا، عن انتقادها السابق لمدافع إيطاليا ليوناردو سبينازولا.

وكانت شقيقة الحارس قد نشرت صورة عبر حسابها على "إنستجرام" أثناء سقوط سبينازولا مصابًا تتهمه بتضييع الوقت.

ولكن اللاعب تعرض لإصابة بقطع في وتر إكيليس ولن يستكمل البطولة، وهو ما أدى إلى اعتذار شقيقة اللاعب عن انتقاده.

وجّه مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد، رسالة وداعية إلى جماهير آرسنال بعد تأكد انتهاء إعارته والعودة للنادي الملكي.

وشكر الجميع على منحه فرصه اللعب مع النادي اللندني موجهًا رسالة خاصة للجماهير التي دعمته.