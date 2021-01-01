أخبار ريال مدريد: ميلان يبدأ محادثات شراء دياز ولا وجود لمفاوضات محمد صلاح!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 11 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 11 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 11 يناير 2021:

لا توجد أي مفاوضات بشأن محمد صلاح!

أفادت العديد من التقارير أن نادي ليفربول ليس في عجلة من أمره لتمديد عقد محمد صلاح الذي من المقرر أن ينتهي في صيف 2023 وسط اهتمام أندية النخبة مثل برشلونة وريال مدريد.

أكد صحفي كرة القدم فابريزيو رومانو، وهو خبير في سوق الانتقالات الأوروبية، أن الريدز لم يتلقوا أي شيء من هذين الناديين (ريال مدريد وبرشلونة)، كما لم يتم الاتصال بوكيل الملك المصري لإجراء أي محادثات متقدمة.

في هذه اللحظات اهتمام فقط؟ بالتأكيد، لأنه من الواضح أننا نتحدث عن لاعب رائع لذلك من المستحيل على أي ناد ألا يهتم به، لكن حتى اللحظة لا توجد أي محادثات أو مفاوضات رسمية.

كامافينجا المرتبط بريال مدريد يتحدث عن مستقبله

يقول إدواردو كامافينجا إنه لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى نهاية الموسم الحالي، حيث تستمر التوقعات حول الخروج من رين.

استمتع اللاعب الدولي الفرنسي بموسم استثنائي مع نادي الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

لقد أثار الإعجاب مرة أخرى هذا الموسم مع ناديه، والجميع يؤكد فقط على مساره التصاعدي كشاب ونجم مستقبلي.

ميلان يبدأ المفاوضات لإتمام شراء دياز

أكدت التقارير أن ميلان لديه ثقة كاملة في صانع الألعاب المعار إبراهيم دياز وسيجتمع مع ريال مدريد لمناقشة مستقبله.

وفقًا لكالتشيو ميركاتو، فإن إدارة الفريق الإيطالي مقتنعة تمامًا بالاستثمار الذي تم القيام به للتعاقد مع الموهبة البالغة من العمر 21 عامًا من ريال مدريد، وعلى الرغم من أنه لا يزال في طور الاستقرار في نتائج ممتازة بدأت تظهر.

موقف ميلان واضح، سيواصلون وضع ثقتهم الكاملة فيه وفي هذه الأثناء سيجرون محادثات مع ريال مدريد من الآن وحتى نهاية الموسم لتحديد مستقبله.

تقييم ريال مدريد الحالي للاعب هو 25 مليون يورو، والأشهر القليلة القادمة ستكون أساسية في معرفة ما إذا كان هناك أي مجال للتفاوض بشأن هذا الرقم.

نجم برازيلي جديد على رادار ريال مدريد

وفقًا لـ Defensa Central، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع لاعب جريميو إدواردو جابرييل، المعروف باسم بيبي.

على مر السنين، بنى النادي الملكي سمعة طيبة بالتعاقد مع بعض ألمع النجوم البرازيليين، رونالدو وروبرتو كارلوس وكاكا هم أمثلة بارزة للبرازيليين الذين غزوا أوروبا مع لوس بلانكوس.

بعد النجاح الأخير مع أمثال فينيسيوس جونيور ورودريجو و ميليتاو، عاد ريال مدريد إلى الدوري البرازيلي بحثًا عن التعزيزات واعتبر بيبي صفقة محتملة.

مهاجم ريال مدريد يسعى للرحيل

لوكا يوفيتش يبحث بنشاط عن وسيلة للخروج من ريال مدريد، حسب صحيفة ماركا.

يواصل المهاجم الصربي الكفاح من أجل وقت للمشاركة في المباريات تحت قيادة زين الدين زيدان ويريد مواجهة تحدٍ جديد بعيدًا عن سانتياجو برنابيو.