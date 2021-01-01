أخبار ريال مدريد: لوف يتعلم الإسبانية وهالاند يحسم قراره

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 21 مارس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 21 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 21 مارس 2021:

لوف يتعلم الإسبانية

كشفت تقارير صحفية أنّ يواخيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يتعلم حاليًا اللغة الإسبانية مما يعني اقتراب رحيله إلى الليجا بعد يورو 2020.

وكان الاتحاد الألماني قد أعلن مغادرة لوف تدريب المنتخب بنهاية يورو 2020 ولن يتواجد في كأس العالم بقطر العام المقبل.

وقد يتولى لوف قيادة ريال مدريد خاصة وأنّ فلورنتينو بيريزسبق وفاوضه عقب رحيل زين الدين زيدان في 2018 لكن المدرب تمسك بالبقاء مع المانشافت.

هالاند يحدد مستقبله

ذكرت صحيفة ABC الإسبانية أنّ إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، اختار تمثيل نادي ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وبحسب الصحيفة فإنّ المهاجم ا لنرويجي سوف يكون أول صفقات الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعب اتفق بشكل مبدئي على ارتداء قميص ريال مدريد ورفض العروض الأخرى من برشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

ألابا يكلف ريال مدريد 20 مليون يورو

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ دافيد ألابا لن ينضم بالمجان من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد رغم انتهاء عقد اللاعب.

وأوضحت أنّ النادي الملكي سوف يدفع 20 مليون يورو لوكيل أعمال ألابا ووالده كمكافأة التعاقد بالمجان.

وذكرت الصحيفة أنّ النمساوي قد يحصل على راتب يصل إلى 10 ملايين يورو سنويًا داخل القلعة الملكية.

ديشان يفتح الباب لزيدان لقيادة فرنسا

قال ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، إنّ زين الدين زيدان هو الشخص الأنسب لخلافته مع المنتخب الفرنسي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقامه مدرب الديوك للإعلان عن قائمة المستدعين لصفوف فرنسا لأجل تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وينتهي عقد ديشان مع فرنسا عقب مونديال قطر المقبل، بينما يستطيع زيدان مغادرة الملكي بنهاية عقده في العام ذاته.

الأموال ليست أزمة في صفقتي مبابي وهالاند

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ ريال مدريد لا يعتقد أنّ الأموال فقط هي القادرة على حسم صفقتي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان وإرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند.

وأوضحت أنّ الملكي يعرف أنّ الفرق سوف تتنافس بكل قدرتها الاقتصادية للتعاقد مع الثنائي، لكن ريال مدريد يعتمد على تاريخه وثقة هؤلاء اللاعبين فيه لأجل إقناعهم بارتداء القميص.