أخبار ريال مدريد: كلوب يقتل صفقة صلاح وسباق مع برشلونة من أجل خليفة نيمار!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 28 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 28 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 28 فبراير 2021:

سباق بين ريال مدريد وبرشلونة من أجل خليفة نيمار!

ريال مدريد مستعد للمنافسة مع برشلونة في السعي وراء براين جيل، الذي يراقب من قبل ميلان أيضًا.

وفقًا لبيانيتا ميلان، يمكن أن يشارك نادي برشلونة في مبارزة انتقالات صغيرة مع ريال مدريد حيث يشتد السباق للتعاقد مع بريان جيل هذا الصيف.

اجتذب شاب إشبيلية الكثير من الاهتمام بسبب أدائه على سبيل الإعارة في إيبار، ليصبح أحد النجوم الصاعدين في الدوري الإسباني هذا الموسم.

على الرغم من أن ميلان انضم إلى العملاقين الإسبان في السعي وراء جيل، يعتقد أن نادي برشلونة في مركز الصدارة، لاعتقادهم أنه سيكون خليفة نيمار.

صلاح يبتعد عن ريال مدريد!

يورجن كلوب واثق أن محمد صلاح ملتزم تمامًا تجاه ليفربول على المدى الطويل.

كان مستقبل المهاجم المصري في النادي محل شك في نهاية العام الماضي عندما تحدث بعبارات متوهجة عن عملاق الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد.

مورينيو يغير موقفه من جاريث بيل

أشارت التقارير خلال الشهر الماضي إلى أن جاريث بيل المعار ليس له مستقبل مع توتنهام، لكن حث أداءه في الدوري الأوروبي جوزيه مورينيو للإشادة بقيمته، ويتوقع له المزيد من التألق في الفترة المقبلة.

وهذا ما يريده ريال مدريد حتى لا تقل القيمة السوقية للاعب.

بيريز واثق من بقاء راموس!

يواصل رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز محادثات تمديد العقد مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس.

لا يشارك اللاعب الدولي الإسباني المخضرم بسبب الإصابة، مع استمرار التكهنات حول مستقبله على المدى الطويل في مدريد، مع انتهاء عقده الحالي في نهاية الموسم.

يشاع أن راموس رفض العرض الأول للنادي بالتمديد في بداية عام 2021، ومع ذلك، وفقًا لتقارير من ماركا، تحدث هو وبيريز شخصيًا عن الوضع.

بيريز مصمم على إبقاء راموس في سانتياجو برنابيو، حيث يشير آخر تحديث للمفاوضات إلى أنه سيواصل إقامته في النادي بعد نهاية الموسم.

أوديجارد قد يساهم في ضم هالاند!

يقال إن بوروسيا دورتموند سيطلب مارتن أوديجارد من ريال مدريد في أي صفقة محتملة من شأنها أن تنضم إرلينج هالاند إلى البلانكوس.

وفقًا لتقرير صادر عن ديفنسا سنترال، قد يضطر النادي الملكي إلى الانفصال عن النجم النرويجي مارتن أوديجارد إذا أرادوا الحصول على هالاند من البوندسليجا في فترة الانتقالات الصيفية.