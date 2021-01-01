أخبار ريال مدريد: قلق بسبب كروس وتجهيز بديل زيدان

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 23 مارس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021:

أوديجارد يثير التكهنات حول مستقبله

زاد مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد والمعار إلى آرسنال، التكهنات حول مستقبله مع الميرينجي، عقب نهاية إعارته للفريق الإنجليزي، والتي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكان النجم النرويجي انضم إلى آرسنال في يناير الماضي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وتألق في الفترة الأخيرة، ليرتبط بالانضمام إلى جانرز بشكل نهائي.

ورفض اللاعب الإجابة على أي تساؤولات حول مستقبله، إلا في نهاية الموسم، وشدد على قوة علاقته مع مدربه الحالي ميكيل آرتيتا.

قلق في ريال مدريد بسبب إصابة توني كروس

خرج توني كروس، متوسط ميدان ريال مدريد، من قائمة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، بعد إصابته صباح اليوم، في المران الاستعدادي لمواجهة آيسلندا، ثم رومانيا، ومقدونيا الشمالية.

وأعلن منتخب ألمانيا بشكل رسمي، إصابة كروس في العضلة الأمامية، وخروجه من حسابات الجهاز الفني للمنتخب.

وسيعود توني كروس إلى مدريد، لاستكمال علاجه مع فريقه الإسباني، الذي ينتظر المزيد من الفحوصات للوقوف على مدى إصابة متوسط ميدانه.

بيل يكشف موقفه من العودة إلى ريال مدريد

كشف جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، والمعار إلى توتنهام عن موقفه من العودة إلى ريال مدريد، عقب نهاية فترة إعارته مع الفريق الإنجليزي، والتي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتألق اللاعب الويلزي صاحب الـ 31 عامًا مع توتنهام في الفترة الأخيرة، وارتبط بالاستمرار مع سبيرز، في ظل توتر علاقته مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

ومن جانبه قال بيل في تصريحات صحفية: "خطتي الآن واضحة هي العودة لإسبانيا بعد اليورو، هذا هو الحد الذي خططت له من البداية".

ريال مدريد يبدأ في تجهيز بديل زيدان

بدأت إدارة ريال مدريد، في تجهيز بديل زين الدين زيدان، مدرب الفريق الحالي، لقيادة الميرينجي في ظل الموسم الصعب الذي يمر به الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي.

على الجانب الآخر، يعيش فريق الشباب لريال مدريد، مرحلة من النجاحات تحت قيادة المدرب راؤول جونزاليس، الذي حقق مع شباب الميرينجي لقب الدوري الأوروبي للشباب للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وبحسب ما علمته مصادر موقع جول دوت كوم النسخة الإسبانية، فإن ريال مدريد يجهز راؤول، لخلافة زيدان في تدريب الفريق في حال رحيل المدرب الفرنسي.

فاران يرفض الإجابة عن مستقبله مع ريال مدريد

رفض رافييل فاران، مدافع ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، الإجابة عن سؤال حول مستقبله رفقة الفريق الملكي، بعد ارتباطه بالرحيل عن صفوف بطل النسخة الماضية من الدوري الإسباني.

وينتهي عقد فاران رفقة ريال مدريد، بنهاية الموسم المقبل، وربطته الصحافة بالرحيل عن ريال مدريد، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 27 عامًا.

وفي تصريحات نقلتها صحفية ماركا الإسبانية، فإن فاران رفض الإجابة عن أي أسئلة حول مستقبله مع ريال مدريد، مشيرًا إلى أن تركيزه الحالي مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية.