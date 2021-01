أخبار ريال مدريد: غضب مورينيو من بيل وسبب أزمة راموس!

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 17 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

يريد ريال مدريد من سيرجيو راموس خفض راتبه من أجل البقاء في النادي، وفقًا لـ ABC.

يقال إن فلورنتينو بيريز يريد من قائده التوقيع على عقد تمديد لمدة عام واحد مع تخفيض 10 في المائة من راتبه الحالي.

بينما راموس يريد صفقة لمدة عامين بنفس الأجر مثل عقده الحالي، كما أنه حريص على البقاء في مدريد.

ريال مدريد مستعد لبيع ألفارو أودريوزولا، وفق ما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو.

يطالب الفريق الإسباني بـ 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 24 مليون دولار) للظهير الأيمن البالغ من العمر 25 عامًا، والذي لا مكان له في خطط زين الدين زيدان.

مانشستر يونايتد، وفقًا لكالتشيو ميركاتو، منفتح على فكرة التوقيع مع سيرخيو راموس على عقد لمدة عامين.

لم يتم الاتفاق مع المدافع الفائز بكأس العالم على تمديد عقده مع ريال مدريد بعد، وسينضم إلى مجموعة النجوم المجانية هذا الصيف إذا لم يتم الاتفاق على شروط جديدة في سانتياجو برنابيو.

ظهر في فيديو لتمرينات توتنهام بعض الغضب من مورينيو تجاه بيل، وقال له هل تريد البقاء هنا أم العودة لريال مدريد وعدم لعب كرة القدم.

🗣 “You want to stay here or go to Madrid and play no football?”



Interesting audio picked up in this video from Jose Mourinho #THFC



pic.twitter.com/R1DnCANGyB