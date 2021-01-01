أخبار ريال مدريد: عقود راموس وفاسكيز قيد الدراسة ولاعب الفريق ينضم للآرسنال

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 27 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 27 يناير 2021:

عقود راموس وفاسكيز تظل قيد الدراسة!

بحسب ماركا، فإن ريال مدريد لم يتوصل بعد إلى تمديد الاتفاقات مع كل من سيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز.

يُزعم أن نقطة اللاعودة لم يتم الوصول إليها بعد، لكن الرئيس فلورنتينو بيريز يتصرف بعقله بدلاً من قلبه.

كلا اللاعبين مفضلان للمدرب زين الدين زيدان، لكن بيريز لن يكسر الميزانية للحفاظ على الثنائي وسط الآثار الاقتصادية المستمرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

لاعب ريال مدريد ينضم رسميًا لآرسنال

أوديجارد ينضم رسميًا لآرسنال على سبيل الإعارة

👋 Welcome to The , Martin Odegaard! 🇳🇴 — Arsenal (@Arsenal) January 27, 2021

تفاصيل العرض المغري من باريس سان جيرمان لراموس!

عُرض على مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس صفقة مدتها ثلاث سنوات في باريس سان جيرمان، وفقًا لما ذكره أوندا سيرو.

الأبطال الفرنسيون على استعداد لدفع 15 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 34 عامًا (13 مليون جنيه إسترليني / 18 مليون دولار) في كل موسم، وهو ما لن يتمكن البلانكوس من مواجهته بسبب الصعوبات المالية الحالية.

راموس الآن حر في التحدث مع الأندية المهتمة به بعد دخول الأشهر الستة الأخيرة من عقده في مدريد، الذين قدموا عرض تمديد لمدة عامين فقط بنفس راتبه الحالي والذي رفضه الدولي الإسباني.

ليفربول يزيد أزمة مبابي في ريال مدريد

يكافح ريال مدريد من أجل تجميع أموال صفقة مبابي، وهذا قد يسمح لليفربول بالسرقة.

ومن شأن الراتب الضخم لمبابي أثناء مطالبة فريقهم بتخفيضات في الأجور أن يتسبب في حدوث خلاف بين اللاعبين.

وتقول موندو ديبورتيفو إن ليفربول يتربص للانقضاض على نجم باريس سان جيرمان.

ريال مدريد يفكر في استعادة ريجيلون

يدرس ريال مدريد عرض 45 مليون يورو لإعادة سيرخيو ريجيلون من توتنهام.

رحل الظهير الأيسر البالغ من العمر 24 عامًا إلى توتنهام في سبتمبر الماضي لكن العمالقة الإسبان لديهم خيار إعادته في غضون عامين.

مزاعم سبورت أن مدريد تفكر في تفعيل هذا البند بعرض في الصيف.