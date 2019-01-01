أخبار انتقالات ريال مدريد | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو الملكي

يقدم لك جول دليلك الكامل عن ريال مدريد في سوق انتقالات صيف 2019، الصفقات الجديدة والمحتملة، أبرز الراحلين، وكل ما تريد معرفته عن ميركاتو المرينجي

أبانوب صفوت

يسعى ريال مدريد لتعويض الموسم الماضي الذي كان مخيباً للأمال بشكل كبير بعد أن خرج منه خالي الوفاض، وكانت تفاصيله مزعجة كثيراً بالخسارة المهينة أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا برباعية على ملعب سانتياجو برنابيو، وإنهاء الدوري في المركز الثالث خلف برشلونة وأتلتيكو مدريد، وتوديع مسابقة كأس ملك في نصف النهائي أمام العملاق الكتالوني الغريم الآزلي للفريق.

دخل الملكي سوق الانتقالات الصيفية بكل قوة من أجل توفير كل سبل النجاح لزيدان مجدداً، بعد أن تمكن الفريق معه في ولايته الأولى من السيطرة التامة على أوروبا ونجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، وهو ما لن يتحقق مرة آخرى سوى بتجديد دماء الفريق، وإيجاد التوليفة المناسبة وسد بعض الثغرات الموجودة في التشكيلة، خاصةً وأن بعض اللاعبين لم يعد مرغوباً بهم بسبب هبوط مستواهم بشكل كبير.

تتمثل أولى مهام ريال مدريد في الميركاتو الصيفي في تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، ومن ثم في دعم الدفاع بشكل واضح بسبب الأداء السئ دفاعياً للفريق في الموسم الماضي، بالإضافة أيضاً إلى تعويض كل من سيُفتح لهم الباب لمغادرة النادي بسبب عدم قدرتهم على إثبات نفسهم في الآونة الأخيرة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جميع أخبار ريال مدريد في سوق انتقالات ريال مدريد، ما هي الصفقات الجديدة؟ وما هي الصفقات المحتملة؟ ومن هم اللاعبين المستهدفين من إدارة الميرينجي؟ ومن هم أبرز المرشحين للرحيل؟ وأكثر من ذلك.

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صفقات ريال مدريد الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

أعلن ريال مدريد عن إتمام ثلاث صفقات حتى الآن على الرغم أن سوق الانتقالات الحالي لازال في بدايته..

إيدير ميليتاو - بورتو

أعلن ريال مدريد عن تعاقده مع "إيدير ميليتاو" قادماً من بورتو البرتغالي وذلك في 14 من شهر مارس الماضي، وكلفت هذه الصفقة خزائن الملكي 50 مليون يورو، على أن ينضم اللاعب لصفوف الفريق بدايةً من الموسم المقبل

يُعد اللاعب البرازيلي من أفضل مدافعي الدوري البرتغالي في الموسم برغم صغر سنه، يستطيع اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن وهو ما يجعله صفقة مثالية للملكي.

لوكا يوفيتش - فرانكفورت

تعاقد ريال مدريد مع المهاجم الصربي "لوكا يوفيتش" قادماً من إينتراخت فرانكفورت الألماني في يوم 4 من شهر يونيو الحالي، في صفقة كلفت الملكي 60 مليون يورو بعد صراع قوي للغاية مع برشلونة على التعاقد معه.

إيدين هازارد - تشيلسي

تحقق حلم "إيدين هازارد" بالانتقال إلى ريال مدريد أخيراً، بعد أن توصل كلا الناديين إلى إتفاق يقضي بانضمامه للملكي مقابل 100 مليون يورو في عقد مدته 5 سنوات، في صفقة مهمة للغاية للمرينجي لأن النجم البلجيكي يعتبر هو بديل "كريستيانو رونالدو" الذي رحل إلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي.

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صفقات ريال مدريد في صيف 2019:

اللاعب السعر الفريق السابق إيدير ميليتاو 50 مليون يورو بورتو - البرتغال لوكا يوفيتش 60 مليون يورو فرانكفورت - ألمانيا إيدين هازارد 100 مليون يورو تشيلسي - إنجلترا

ما هي الصفقات المحتملة لريال مدريد في سوق انتقالات صيف 2019؟

لن يكتفي ريال مدريد بالصفقات التي تمت، حيث أبدى الملكي اهتمامه بالعديد من اللاعبين الآخرين من أجل مواصلة تدعيم صفوفه بكل قوة في سوق الانتقالات الصيفية.

مبابي - باريس سان جيرمان

لازال ريال مدريد يحلم بالتعاقد مع أكبر مواهب كرة القدم في العالم حالياً وهو المهاجم الفرنسي "كيليان مبابي" لاعب باريس سان جيرمان بعد أن ألمح برغبته في الخروج من الفريق.

حيث أشار اللاعب في وقت سابق إلى أنه يرغب بتحمل مسئولية أكبر، ومع قدرة نجم موناكو السابق على اللعب في كل المراكز الهجومية، فأن قدومه قد لا يؤثر على التعاقد مع هازارد ويوفيتش، حيث يستطيع هذا الثلاثي تحديداً شغل أكثر من مركز على الصعيد الهجومي سواء على الأطراف أو في العمق.

فيرلاند ميندي - ليون

هبط مستوى مارسيلو بشكل مخيف في الموسم الماضي، مما دعى سولاري لتصعيد ريجيليون والاعتماد عليه في مركز الظهير الأيسر، حتى عاد زيدان وتولى مسئولية قيادة الفريق مرة آخرى وشارك البرازيلي مجدداً ولكن من الواضح أنه لم يكن بمستوى جيد، لذا بدأت إدرارة الفريق بالبحث عن بديل.

أبرز المرشحين هو "فيرلاند ميندي" لاعب ليون الفرنسي، والذي خضع لفحص طبي أول لم تكن نتائجه مرضية، وسيخضع لفحص طبي ثاني قبل أن يقرر العملاق الإسباني التعاقد معه من عدمه.

بول بوجبا - مانشستر يونايتد

يسعى ريال مدريد لاستغلال عدم استقرار "بول بوجبا" في مانشستر يونايتد بعد أن تسببت مشاكل اللاعب مع مورينيو في رحيل المدرب البرتغالي عن صفوف الشياطين الحمر، وبرغم تحسن مستواه قليلاً عقب إقالته ولكن اللاعب لم يسلم أبداً من الانتقادات وخاصةً من جماهير الفريق.

يعتبر زين الدين زيدان من أكثر المعجبين بقدرات بوجبا ويتمنى تدريب لاعب مثله، وفي المقابل فأن العمل تحت قيادة زيدان هو حلم أي لاعب فرنسي، هل يستطيع ريال مدريد التعاقد مع لاعب من مانشستر يونايتد أم أن أزمة فاكس دي خيا لازالت تلقي بظلالها؟

كريستيان إريكسن - توتنهام

أبدى الدانماركي "كريستيان إريكسن" لاعب توتنهام في إحدى الحوارات الصحفية له مؤخراً رغبته بالرحيل عن صفوف السبيرز، من أجل خوض تحدي جديد ويعتبر ريال مدريد إحدى الوجهات المحتملة للاعب.

حيث يرى مسئولي الملكي أن نجم أياكس السابق بمثابة بديل مثالي للكرواتي "لوكا مودريتش" الذي تقدم في العمر ويجب البحث عن بديل له في الوقت الراهن، لأنه لن يستطيع لعب كل المباريات في الموسم المقبل، بعد التعاقد مع لوكا وبيل من صفوف توتنهام، هل يستغل بيريز علاقته مع ليفي من أجل صفقة جديدة؟

ميراليم بيانيتش - يوفنتوس

تمكن البوسني "ميراليم بيانيتش" من الظهور بمستوى مميز للغاية بعد أن تغير مركزه مع يوفنتوس بفضل المدرب أليجري من صانع ألعاب إلى متوسط ميدان دفاعي، للاستفادة من مجهوده البدني الكبير وقدرته على تأدية دور صانع الألعاب المتأخر بسبب تمريراته المميزة وهو ما جعله مطمعاً لأكبر أندية العالم ومن بينهم ريال مدريد.

ينظر الملكي إلى بيانيتش كبديل للفرنسي "بوجبا" في حال فشل التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد ولكنه سيواجه صراعاً مع باريس سان جيرمان على ضمه.

الصفقات المحتملة لريال مدريد في سوق انتقالات صيف 2019:

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من هم الراحلون عن ريال مدريد في سوق انتقالات صيف 2019؟

هناك العديد من اللاعبين العازمين على الرحيل من صفوف ريال مدريد هذا الصيف، أبرزهم نافاس وجاريث بيل من أجل الحصول على فرصة للمشاركة لعدد دقائق أكبر.

أوسكار رودريجيز - ليجانيس

انتقل أوسكار رودريجيز إلى صفوف فريق ليجانيس، من أجل اكتساب خبرات أكبر بالمشاركة في الدوري الإسباني، لتجهيزه للمشاركة مع الفريق الأول لريال مدريد في السنوات القليلة القادمة.

صاحب الـ20 عاماً هو أحد أبناء الكاستيا، وتم تصعيده في صيف 2018 من قبل المدرب الإسباني لوبتيجي، وشارك في مباراة وحيدة في الكأس كانت ضد رايو فاليكانو.

الراحلون عن ريال مدريد في صيف 2019: