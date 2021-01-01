أخبار ريال مدريد: رد زيدان على رئيس الليجا ومودريتش يوضح موقفه من التجديد!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 14 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 14 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 14 يناير 2021:

زيدان يرد بقوة على رئيس الليجا

رد زين الدين زيدان إلى رئيس لا ليجا خافيير تيباس: "أنا لست متوتراً ولا أهتم"

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إن شكاواه من سوء ظروف الملعب عندما لعبوا ضد أوساسونا لم تكن "أعذار" كما قال رئيس الدوري الأسباني خافيير تيباس.

تعادل ريال مدريد 0-0 عندما واجه أوساسونا السبت الماضي في بامبلونا على الرغم من سوء الأحوال الجوية والعاصفة الجليدية التي ضربت إسبانيا نهاية الأسبوع الماضي.

مودريتش يتحدث عن موقفه من تمديد العقد

قال لوكا مودريتش إن محادثات عقده مع ريال مدريد "تسير في اتجاه جيد" مع انتهاء صفقته الحالية في الصيف.

مانشستر يونايتد ينضم للسباق على راموس

مانشستر يونايتد، وفقًا لكالتشيو ميركاتو، منفتح على فكرة التوقيع مع سيرخيو راموس على عقد لمدة عامين.

لم يتم الاتفاق مع المدافع الفائز بكأس العالم على تمديد عقده مع ريال مدريد بعد، وسينضم إلى مجموعة النجوم المجانية هذا الصيف إذا لم يتم الاتفاق على شروط جديدة في سانتياجو برنابيو.

لوكا مودريتش يجدد الثقة في هازارد

قال لوكا مودريتش إن إيدين هازارد سيثبت مستواه ويذكر الجماهير سبب تعاقد ريال مدريد معه.

وقال مودريتش للصحفيين "هازارد لم يكن لديه استمرارية، حظ سيئ مع الإصابات، كل هذه أسباب لعدم تمكنه من إظهار أفضل مستوياته."

"إنه لاعب رائع وسيظهر ذلك في مدريد، الآن مع الاستمرارية وبدون إصابات سيوضح أنه استحق التعاقد معه"

6 نجوم مهددين بالرحيل من أجل مبابي!

وفقًا لـ AS، ريال مدريد مستعد للمضي قدمًا في "عملية مبابي" ، خطتهم التي طال انتظارها لجلب النجم الفرنسي إلى سانتياجو برنابيو. يزعم أن أبطال الدوري الأسباني يستهدفون ضم النجم الفرنسي هذا الصيف بسبب حالة عقده مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي في صيف 2022.

نتيجة لذلك، يمكن لأبطال إسبانيا أن يتطلعوا إلى بيع ستة لاعبين لجمع الأموال، ولن يكون من المفاجئ رؤية جاريث بيل في القائمة لأنه لطالما كان منبوذًا خلال فترة تولي زيدان، ومع ذلك لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان توتنهام سيجعل صفقة إعارة الويلزي دائمة بعد موسم آخر مليء بالإصابات.

لاعبان آخران في القائمة هما إيسكو وداني سيبايوس، كما يمكن أيضًا بيع لوكا يوفيتش وبراهيم دياز ومارسيلو لجمع الأموال.