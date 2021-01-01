أخبار ريال مدريد: راموس قريب من الدوري الإنجليزي وغضب بعد هزيمة ليفانتي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 31 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 31 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 31 يناير 2021:

راموس يقترب من الدوري الإنجليزي

أسطورة إسبانيا سيجري انتقالًا مجانيًا في الصيف، قالت صحيفة ذا ميرور، إن سيرخيو راموس حقق تقدمًا كبيرًا في الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

سيغادر قلب الدفاع ريال مدريد في الصيف عندما ينتهي عقده وسينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الرغم من أن الشياطين الحمر هم خياره المفضل، إلا أنه لن يستبعد أمثال مانشستر سيتي وليفربول.

غضب في العاصمة بعد الخسارة من ليفانتي

غضب كبير بين مشجعي ريال مدريد بعد الخسارة من ليفانتي، والابتعاد أكثر عن الصدارة.

واليوم قد يتراجع الريال إلى المركز الثالث إذا تمكن برشلونة من الفوز على أتلتيك بيلباو.

مورينيو يحتاج المساعدة من بيل!

قال جوزيه مورينيو إن جاريث بيل يمر بلحظة حاسمة في مسيرته مع توتنهام.

مع مواجهة هاري كين لفترة على الهامش بسبب إصابة في الكاحل، يحتاج مورينيو إلى لاعبين مثل بيل - المعار إلى النادي من ريال مدريد - للتقدم.

وقال مورينيو في ذا ميل : "عندما تخسر لاعباً من نوعية هاري، يتعين على اللاعبين الآخرين التقدم، ونأمل أن يساعدنا بيل".

ريال مدريد يفكر بإدراج نجمه في صفقة مبابي

قد يكون ريال مدريد مستعدًا لإدراج فينيسيوس جونيور في أي اقتراح للتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

من المتوقع أن يتحرك أبطال الدوري الإسباني، هذا الصيف بسبب بقاء أقل من 18 شهرًا على عقد اللاعب الدولي.

وفقًا لماركا، فإن النادي الفرنسي مستعد للمطالبة بأكثر من 135 مليون جنيه إسترليني إذا أعرب مبابي عن عدم رغبته في تمديد إقامته في بارك دي برينس.

تُشير التقارير إلى أن النادي الملكي يمكن أن يتطلع إلى تعويض بعض تلك النفقات المالية من خلال عرض فينيسيوس في تبادل جزئي.

خاض البرازيلي 23 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، ولكن 10 مباريات فقط جاء في التشكيلة الأساسية.

تم ربط باريس سان جيرمان سابقًا بخطوة للاعب البالغ من العمر 20 عامًا، وهو أمر يمكن لمسؤولي ريال مدريد أن يتطلعوا للاستفادة منه خلال أي مفاوضات مع مبابي.

مودريتش يقترب من تمديد عقده

لوكا مودريتش هو لاعب آخر من المحتمل أن يصبح لاعبًا مجانيًا في الصيف، ولكن على عكس راموس وفاسكيز، فإن الكرواتي على وشك الاتفاق على صفقة جديدة مع النادي.

كان مودريتش جزءًا محوريًا من النجاح الهائل الذي حققه ريال مدريد في المواسم الأخيرة