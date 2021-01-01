أخبار ريال مدريد: رئيس باريس يبدأ المفاوضات لخطف ألابا قبل البلانكوس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 24 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021:

باريس يبدأ المفاوضات مع ألابا!

عرض باريس سان جيرمان عقدًا على مدافع بايرن ميونخ دافيد ألابا في بارك دي برينس، وفقًا لتقارير في ألمانيا.

أكد ألابا نيته مغادرة أليانز أرينا عند انتهاء عقده في نهاية يونيو، وعندها سيصبح حراً للانتقال إلى الفريق الذي يريده.

بدأ رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي بالفعل محادثات مع ألابا بشأن صفقة محتملة ، لكن يبدو أن نجم بايرن ميونخ يفضل الانتقال إلى ريال مدريد.

كروس يريد ضم نجم بايرن ميونخ!

توني كروس، الذي كان لاعبًا في بايرن ميونخ، يقول أن قلب الدفاع البافاري دافيد ألابا سيكون قوة مؤثرة في ريال مدريد.

أعلن ألابا بالفعل أنه سيغادر ألمانيا هذا الصيف، وتردد على نطاق واسع أن ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد معه.

مدافع جديد على رادار ريال مدريد

بعد أن فشل في ضم دايوت أوبيكانو أمام بايرن ميونخ، أفاد ديفينسا سنترال أن ريال مدريد مستعد لتحويل انتباهه إلى إبراهيما كوناتي.

لا يزال دفاع لايبزيج هو محور الاهتمام، لكن البلانكوس حريصون الآن على الحصول على الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، يقال إنه يملك شرطًا جزائيًا بقيمة 45 مليون يورو.

فينيسيوس يتحدث عن فرص الرحيل!

تجاهل فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الشائعات التي تشير إلى أنه قد يكون مستعدًا للانتقال بعيدًا في الانتقالات الصيفية، وقال إنه يريد البقاء في النادي "إلى الأبد".

حفر البرازيلي اسمه في التاريخ عندما أكمل انتقاله من فلامنجو إلى مدريد بقيمة 46 مليون يورو عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا في مايو 2017، حيث كانت الرسوم أكبر مبلغ تم دفعه على الإطلاق للاعب تحت سن 19 عامًا.

أثبت وبلا شك في السنوات الثلاثة والنصف التي مرت، أنه لاعب فريد من نوعه وصاحب مهارة عالية، ينقصه فقط بعض الخبرات ليصبح واحدًا من أساطير الكرة.

بعد تمسك أرتيتا باللاعب.. ريال مدريد يحدد سعر أوديجارد

يريد ريال مدريد 80 مليون يورو مقابل مارتين أوديجارد، حيث يعترف ميكيل أرتيتا برغبته في بقاء اللاعب، وأن الأولوية الآن هي لزيادة إنتاج اللاعب إلى أقصى حد خلال فترة الإعارة الأولية، مما سيساهم في اتخاذهم القرار النهائي في ما هو قادم في الصيف.