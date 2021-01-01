أخبار ريال مدريد: زيدان غير سعيد بالأداء وميندي حافظ على رقم قياسي!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 25 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 25 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 25 فبراير 2021:

ميندي يحافظ على الرقم القياسي لريال مدريد!

حافظ اللوس بلانكوس أيضًا على سلسلة ناجحة في مباريات دوري أبطال أوروبا بفضل هدف ميندي.

تستمر نسخة زين الدين زيدان من ريال مدريد في وضع معالم جديدة، وسيُذكر الرقم القياسي الليلة في السنوات القادمة بعد الاعتراف بهيمنتهم في إيطاليا.

واصل الملكي سلسلة الفوز في إيطاليا، فلم يتذوق الميرنجي طعم الخسارة في إيطاليا منذ 2016، وهو الفريق الوحيد في إسبانيا الذي حقق فوزًا في دور الـ16 حتى الآن.

وتشمل هذه المباريات انتصارات على روما (2-0) ونابولي (3-1) ويوفنتوس (3-0) وروما (2-0) وإنتر (2-0) وأتالانتا (1-0)، ويشار إلى أن فوزهم بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد عام 2016 كان في إيطاليا أيضًا.

زيدان أكثر سعادة بالنتيجة من الأداء!

فاز ريال مدريد على أتالانتا 1-0 مساء الأربعاء، حيث سجل فيرلاند ميندي هدف الفوز في وقت متأخر من تسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء.

وقال زيدان أنه بشكل عام، أكثر سعادة بالنتيجة من الأداء، حيث قال: "لا أعتقد أننا قدمنا ​​مباراة رائعة، لكن الشيء المهم كان النتيجة".

كما أشاد زيدان بأداء إيسكو، وكان سعيدًا بأنه يبذل كل ما لديه رغم قلة المشاركة.

مدرب أتالانتا يهاجم الحكم!

قال جيان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا، أن الحكم أفسد المباراة بطرد ريمو فرويلر في وقت مبكر من خسارة فريقه في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم الأربعاء.

تم طُرد فرويلر في الدقيقة 17 لحرمانه فرصة تسجيل هدف للريال من فيرلاند ميندي، وهي أسرع بطاقة حمراء في دوري أبطال أوروبا منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكانت بداية معركة شاقة لفريق جاسبريني.

وقال لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لا أعرف ما كانت ستكون النتيجة، لكن المباراة دُمرت تمامًا بسبب هذا الطرد"

فينيسيوس لا يريد الرحيل

تجاهل فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الشائعات التي تشير إلى أنه قد يكون مستعدًا للانتقال بعيدًا في الانتقالات الصيفية، وقال إنه يريد البقاء في النادي "إلى الأبد".

حفر البرازيلي اسمه في التاريخ عندما أكمل انتقاله من فلامنجو إلى مدريد بقيمة 46 مليون يورو عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا في مايو 2017، حيث كانت الرسوم أكبر مبلغ تم دفعه على الإطلاق للاعب تحت سن 19 عامًا.

أثبت وبلا شك في السنوات الثلاثة والنصف التي مرت، أنه لاعب فريد من نوعه وصاحب مهارة عالية، ينقصه فقط بعض الخبرات ليصبح واحدًا من أساطير الكرة.

باريس يبدأ المفاوضات مع ألابا!

عرض باريس سان جيرمان عقدًا على مدافع بايرن ميونخ دافيد ألابا في بارك دي برينس، وفقًا لتقارير في ألمانيا.

أكد ألابا نيته مغادرة أليانز أرينا عند انتهاء عقده في نهاية يونيو، وعندها سيصبح حراً للانتقال إلى الفريق الذي يريده.

بدأ رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي بالفعل محادثات مع ألابا بشأن صفقة محتملة ، لكن يبدو أن نجم بايرن ميونخ يفضل الانتقال إلى ريال مدريد.