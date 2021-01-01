أخبار ريال مدريد: صفقة هالاند في خطر وتحديد خليفة راموس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 18 مارس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 18 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 18 مارس 2021:

ريال مدريد يحدد خليفة لوكاس فاسكيز

بدأت إدارة ريال مدريد في التخطيط لتكرار تجربة لوكاس فاسكيز، وهذه المرة من خلال أحد منتجات أكاديمية النادي الملكي أيضًا ممن تمت إعارتهم لكسب الدقائق في السنوات الأخيرة.

هذا اللاعب هو خورخي دي فروتوس، الذي ينشط حاليًا في ليفانتي ويصنف بأنه أحد أفضل لاعبي الدوري الإسباني هذا الموسم.

وبحسب ما أشارت له صحيفة "ماركا"، فإن نجاح لوكاس فاسكيز في كسب مكانة أساسية بكتيبة زين الدين زيدان رغم تواضع إمكانياته، طرح فكرة إمكانية تكرار التجربة مع دي فروتوس مرة أخرى.

الاتحاد الإسباني يعلن الموعد النهائي للكلاسيكو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الموعد النهائي للكلاسيكو المقبل الذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة لحساب منافسات الدوري الإسباني.

وقال بيان الاتحاد الإسباني إن اللقاء سيلعب في العاشر من أبريل القادم في تمام التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلاد.

وستقام المباراة على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" وليس "سانتياجو برنابيو" بسبب خضوع الأخير للإصلاحات واستضافة الأول مباريات الملكي.

تشيلسي ينضم للصراع على هالاند، وأموال إبراموفيتش تهدد برشلونة وريال مدريد!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة جادة من نادي تشيلسي في الحصول على خدمات اللاعب النرويجي إرلينج هالاند.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"، والتي أوضحت أن رئيس النادي اللندني الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش قد أبدى إعجابه الكبير باللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن النادي سيدخل في مفاوضات مع بوروسيا دورتموند من أجل الظفر بخدمات اللاعب قبل بقية المنافسين في أوروبا.

زيدان يحدد خليفة راموس

يدفع زين الدين زيدان ريال مدريد للتعاقد مع إبراهيما كوناتي من لايبزيج.

يعتبر قلب الدفاع البالغ من العمر 21 عامًا هدفًا لمدريد وبرشلونة من بين جهات أخرى، ويمكن أن يكون متاحًا مقابل حوالي 30 مليون يورو، وتفيد صحيفة آس أن زيدان معجب كبير ويتوق للتعاقد معه.

فينيسيوس: رونالدو أسطورة في ريال مدريد، وأرحب بعودته!

أعرب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الشاب عن إعجابه الكبير بالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الملكي السابق وهداف يوفنتوس الحالي.

وقال جونيور: "كريستيانو رونالدو أسطورة في ريال مدريد، ليس لدي الكثير لأقوله لأنني لا أعرف ما الذي يحدث، لكنه سيبقى دائمًا مرحبًا به هنا".