أخبار ريال مدريد: اهتمام فرنسي بمارسيلو وإتمام صفقة ألابا!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 19 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021:

ألابا إلى ريال مدريد!

أبرم ريال مدريد صفقة لجلب ديفيد ألابا للنادي، بحسب ماركا.

من المقرر أن ينتهي عقد المدافع النمساوي مع بايرن ميونخ هذا الصيف، مما يمنحه الحرية لتوقيع عقد لمدة أربع سنوات مع ريال مدريد هذا الشهر.

اجتاز ألابا بالفعل فحصًا طبيًا، مما مهد الطريق للانتقال إلى الليجا الإسبانية.

اهتمام فرنسي بمارسيلو

يحظى مارسيلو ظهير ريال مدريد باهتمام موناكو - وفقًا لـ AS.

الفريق الفرنسي مستعد لمنح البرازيلي عقدًا مدته ثلاث سنوات في ستاد لويس الثاني بقيمة 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.

مارسيلو صاحب الـ 32 عامًا، موجود في سجلات مدريد منذ 14 سنة، لكن عقده الحالي ينتهي في غضون 18 شهرًا ولم يعد منتظمًا في تشكيلة زين الدين زيدان.

مانشستر يونايتد ينضم للسباق على راموس

مانشستر يونايتد، وفقًا لكالتشيو ميركاتو، منفتح على فكرة التوقيع مع سيرخيو راموس على عقد لمدة عامين.

لم يتم الاتفاق مع المدافع الفائز بكأس العالم على تمديد عقده مع ريال مدريد بعد، وسينضم إلى مجموعة النجوم المجانية هذا الصيف إذا لم يتم الاتفاق على شروط جديدة في سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد مستعد لبيع مدافعه

ريال مدريد مستعد لبيع ألفارو أودريوزولا، وفق ما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو.

يطالب الفريق الإسباني بـ 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 24 مليون دولار) للظهير الأيمن البالغ من العمر 25 عامًا، والذي لا مكان له في خطط زين الدين زيدان.

سبب أزمة راموس مع ريال مدريد!

يريد ريال مدريد من سيرخيو راموس خفض راتبه من أجل البقاء في النادي، وفقًا لـ ABC.

يقال إن فلورنتينو بيريز يريد من قائده التوقيع على عقد يمديد لمدة عامًا واحدًا مع تخفيض 10 في المائة من راتبه الحالي.

بينما راموس يريد صفقة لمدة عامين بنفس الأجر مثل عقده الحالي، كما أنه حريص على البقاء في مدريد.