أخبار ريال مدريد: استعداد لبيع فاران وزيدان أقرب للاستمرار

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 3 مارس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 3 مارس 2021:

زيدان أقرب للاستمرار

في ولايته الثانية في ريال مدريد، فشل زين الدين زيدان في تكرار النجاح الذي حققه خلال الفترة الأولى، لكن يبدو أن لوس بلانكوس قد يكون مستعدًا لمواصلة ثقته بالفرنسي.

وفقا للتقارير، يعتقد عمالقة الدوري الأسباني أن زيدان هو الرجل المثالي للنادي، والملكي مستعد أيضًا لدعمه بالتعاقدات الصيفية لمواصلة عملية إعادة الهيكلة في سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد مستعد لبيع فاران

ريال مدريد منفتح على فكرة بيع رافاييل فاران لمانشستر يونايتد، حسب صحيفة ذا ميرور.

يقال إن البلانكوس ينتظرون العروض القادمة للمدافع الفائز بكأس العالم، والذي يخضع لعقد حتى عام 2022، ولم يدخل في محادثات التمديد معه حتى الآن.

توتنهام يراقب نجم ريال مدريد

بحسب ذا ديلي ستار، انضم توتنهام إلى السباق على نجم ريال مدريد لوكاس فاسكيز.

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا اقتربت نهاية عقده في سانتياجو برنابيو، وبعد ارتباطه بالعديد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا، يمكن أن ينضم إلى القائمة المجانية هذا الصيف.

مفاوضات لنجم الريال السابق رونالدو من الدوري الأمريكي!

يدعي تودو فيشاجيس أن إنتر ميامي يعمل على مدار الساعة لإقناع كريستيانو رونالدو بالانضمام إلى فريقهم بالدوري الأمريكي العام المقبل.

مهاجم يوفنتوس ينتهي عقده في دوري الدرجة الأولى الإيطالي العام المقبل وقد يميل إلى الاتجاه إلى أمريكا.

يُعتقد أن ليونيل ميسي تجنب الانتقال إلى فلوريدا، لوجود صفقة مع باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، لكن ديفيد بيكهام وهو من ملاك إنتر ميامي، يأمل أن يتمكن من إحضار الرجل الذي اتبع خطاه في مانشستر يونايتد وريال مدريد.

توتنهام سيتم شراء جاريث بيل

يقال إن توتنهام يفكر في الانتقال الدائم لجاريث بيل بعد أن أوفى رجل ريال مدريد بوعده بعد تحسن في مستوى النادي، حسبما زعم إكسبريس.

أعاد توتنهام الويلزي إلى ناديه السابق على سبيل الإعارة من لوس بلانكوس، وهو يرغب من البداية أن يستمر انتقاله طويلًا.

ستكون هذه موسيقى لآذان مدريد أيضًا، حيث يعتزم العمالقة الإسبان استخدام أموال بيل لتحرير الأموال من أجل كيليان مبابي والتجديد لراموس.