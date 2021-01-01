أخبار ريال مدريد: إصابة راموس تدفعه نحو الرحيل ومورينيو يكرر سيناريو زيدان!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 7 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 7 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 7 فبراير 2021:

قرار مدريد بعد إصابة راموس!

ذكرت صحيفة ماركا أن إصابة سيرخيو راموس في الركبة قد تنهي مسيرته اللامعة في ريال مدريد.

المدافع الذي ينتهى عقده في يونيو، سيخضع لعملية جراحية في المفصل وسوف يتعافى في نهاية الموسم.

تهدد الإصابة المحادثات بشأن تجديد عقده، حيث لم يتم أي تطور في المفاوضات منذ أن وافق الريال على التمديد له سنتين بنفس راتبه الحالي وهذا كان مرفوض بالنسبة لراموس.

مورينيو يكرر سيناريو زيدان مع بيل!

كان جاريث بيل يشاهد من على مقاعد البدلاء هزيمة توتنهام 1-0 من تشيلسي ليلة الخميس، تاركًا الجميع يتساءلون لماذا لم يمنحه جوزيه مورينيو الفرصة لإثارة العودة.

حسنًا، هذه ليست المرة الأولى، تعرض زين الدين زيدان أيضًا للهجوم في وسائل الإعلام البريطانية لرفضه المستمر اختيار بيل، لكنه رأى أن أفضل أيام الويلزي قد أنتهت ويبدو أنه كان محقًا.

تشيلسي يطلب استعادة هازارد من ريال مدريد بنصف الثمن

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي، اهتمامه باستعادة الجناح البلجيكي إيدين هازارد، والتعاقد معه من ريال مدريد الصيف القادم.

هازارد رحل عن البلوز في صيف عام 2019، في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو، ليحقق اللاعب حلمه بالعمل مع المدرب زين الدين زيدان.

موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أكد أن تشيلسي يريد ضم هازارد مرة أخرى ولكن بنصف الثمن، عن طريق دفع مبلغ يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو.

ريال مدريد يتحلى بالصبر في صفقة مبابي!

ذكرت صحيفة ماركا أن ريال مدريد سينتظر أن يضع باريس سان جيرمان كيليان مبابي في سوق الانتقالات قبل أن يتخذ خطوة.

لدى مبابي عرض للتجديد في باريس، لكن إذا لم يوقعه، فقد يضطر النادي الفرنسي إلى بيعه بدلاً من المخاطرة بخسارته مجانًا، حيث أنه مع نهاية هذا الموسم سيكون مُتبقي في عقده سنة واحدة.

تشيلسي يحاول خطف صفقة الريال!

يتطلع تشيلسي إلى خطف الصفقة المرتقبة في ريال مدريد دافيد ألابا، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

من المقرر أن يغادر ألابا بايرن ميونخ هذا الصيف كلاعب حر، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتعاقد أصحاب البرنابيو مع النجم النمساوي.

لكن توماس توخيل، المدرب الجديد لتشيلسي، معجب بالمدافع وركز أنظاره على ألابا كعامل أساسي لتدعيم خط الدفاع.