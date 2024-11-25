أخبار دوري روشن اليوم | حقيقة مجاملة الخليج لعبد الله السالم .. والصليبي يضرب بديل متعب الحربي في الشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024..

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رئيس الخليج يكشف حقيقة "مجاملة" عبد الله السالم

وجه علاء الهمل، رئيس نادي الخليج، ردًا على الاتهامات التي وُجهت للإدارة، بمجاملة اللاعب عبد الله آل سالم، بعقد قيده من جديد في كشوف الفريق منذ عامين، عقب رحيله عن الاتفاق.

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ولعب السالم دورًا بارزًا في قيادة الخليج لكسر سلسلة اللا هزيمة للهلال، بعد تسجيل هدفين في مرمى الزعيم، ليحقق الفوز للدانة بنتيجة (3-2)، في مباراة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقال الهمل، عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، إن عبد الله آل سالم، لاعب مميز وهو من أبناء النادي الذين تُعرف إمكاناتهم، مضيفًا "لقد مرّ بتجارب كثيرة مع أندية منافسة وغيرها، واكتسب الخبرات، ولم ينقل فرصة اللعب أساسيًا بعد عودته للخليج في الموسم الأول، ولكن عندما نال الفرصة، أبدع وتفجّرت إمكاناته، وبات حاليًا هداف اللاعبين السعوديين في الدوري، وهذا شيء يسعدنا، بعيدًا عن الحديث حول كسب الرهان بعودة اللاعب إلى الخليج، أو الحديث عن مجاملته، وغير ذلك، لكن مصلحة النادي هي الأهم".

إصابة لاعب الشباب في الرباط الصليبي

أعلن نادي الشباب عن إصابة الظهير الأيسر حسين الصبياني، بقطع في الرباط الصليبي، لينتهي موسم اللاعب مبكرًا مع الليوث، ويصبح ثاني لاعب يتعرض لإصابة الصليبي، بعد الحارس الكوري كيم سيونج جيو.

واعتمد الجهاز الفني للشباب، على الصبياني لقيادة الجبهة اليسرى للفريق، بعد رحيل متعب الحربي، الذي تعاقد معه الهلال، في فترة الميركاتو الصيفي الماضي، بعقد لمدة 5 مواسم.

يبدو أن صالح الشهري، مهاجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، كان ضحية لقرار تحكيمي جدلي للغاية، ألغى هدفًا مبكرًا له في شباك الفتح، خلال المباراة التي انتهت بفوز العميد بنتيجة (2-0)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

مدرب ضمك: نتمنى عودة هذا اللاعب قبل مباراة النصر

أعرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك، عن تمنياته بوصول المصري طارق حامد، لاعب حامد، للجاهزية المطلوبة، هذا الأسبوع، قبل مواجهة النصر، في دوري روشن السعودي.

ويحل ضمك ضيفًا على النصر، على ملعب الأول بارك، الجمعة المُقبلة، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من دوري روشن، علمًا بأن ضمك يحتل المركز الحادي عشر في جدول المسابقة، برصيد 14 نقطة.

وأبدى كونترا، في تصريح لبرنامج "أكشن مع وليد"، سعادته بالفوز على الخلود (2-1)، في لقاء الجولة 11، مضيفًا أنه ليس من السهل تحقيق فوزين متتاليين في دوري روشن، كما أهدى الفوز إلى مدير الكرة سفر آل خفاجي، الذي يعاني من وعكة صحية، وكذلك الحارس عبد الباسط هوساوي، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي، ليتأكد غيابه حتى نهاية الموسم.

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استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، على موعد الإعلان عن النتائج النهائية لمشروع توثيق تاريخ اللعبة في المملكة، والتي تقرر مسبقًا أن يُعلن عنها خلال شهر مارس المُقبل.

أكد الناقد الرياضي خالد البدر، أن فريق الهلال خذله بالخسارة أمام الخليج، مضيفًا أنه كان يتوقع خسارة الأزرق بعد أكثر من 100 مباراة، بعد الوصول إلى حالة التشبع.

جيرارد يكشف عيوب الاتفاق

اعترف الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني للاتفاق، عن معاناة فريقه من أزمة تتعلق بنقص الفاعلية في الثلث الهجومي واستغلال الفرص، رغم التنظيم الدفاعي الجيد.

وتعادل الاتفاق سلبيًا مع مضيفه الرياض، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في لقاء الجولة 11 من دوري روشن، ليحتل الاتفاق المركز الثاني عشر، برصيد 12 نقطة.

ورد جيرارد على سؤال صحيفة "الشرق الأوسط"، بشأن ضم مايكل بييل مساعدًا له، قائلًا "مايكل متفرغ حاليًا لذلك تم ضمه، خاصة أني كنت مهتمًا بضمه دومًا، وسيقدم إضافة قوية للفريق، وسبق أن خسرت خدماته عندما كنا سويًا في أستون فيلا.