أخبار برشلونة: هجوم جديد من لابورتا على باريس ودي ماريا يتمنى ضم ميسي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 30 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 30 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 30 يناير 2021:

دي ماريا سيكون طباخًا إذا جاء ميسي إلى باريس!

خرج أنخيل دي ماريا وتحدث بشكل إيجابي عن فكرة انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، الخطوة المقترحة هي مجرد شائعة في الوقت الحالي، لكن الاحتمالية أشعلت خيال ليس فقط مشجعي كرة القدم، ولكن اللاعبين أيضًا.

"لطالما حلمت باللعب مع ميسي في فريق النادي، في كل مرة نذهب فيها إلى المنتخب الأرجنتيني، يبدو الأمر قصيرًا جدًا، لقد حلمت دائمًا باللعب معه، وأن أجعله بجانبي كل يوم ".

"كانت لدي فرص في وقت ما للذهاب إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنًا، يبدو أن هناك فرصة أخرى، لكن عقدي ينتهي هنا، لا أعرف ما يمكن أن يحدث، لكني سأحب ذلك، وسأكون سعيدًا جدًا ".

"أتيحت لي الفرصة للعب مع كريستيانو رونالدو ونيمار وكيليان مبابي"، وقال الأرجنتيني: "اللعب مع ليو ... يمكنني الاعتزال بسعادة".

"أخبرتني زوجتي إذا جاء ليو، سنبقى وعلى الأقل يمكنك البقاء ولو طباخًا، هذا يخبرك بكل شيء، سيكون الأفضل، لم أستطع طلب أي شيء آخر في كرة القدم ".

لاعب برشلونة يقترب من الرحيل

أعرب إلتشي وألافيس عن اهتمامهما بضم ماتيوس فرنانديز على سبيل الإعارة من برشلونة.

انضم لاعب خط الوسط إلى برشلونة الصيف الماضي قادمًا من بالميراس، لكنه لم يشارك مع النادي.

قال المدرب رونالد كومان إنه يمكن أن يخرج على سبيل الإعارة وتقول ماركا إن إلتشي وألافيس حريصان على ذلك.

رصاصة أخرى من لابورتا تجاه باريس سان جيرمان

أطلق المرشح الرئاسي لبرشلونة جوان لابورتا رصاصة أخرى على باريس سان جيرمان بسبب سعيهم وراء ليونيل ميسي، قائلاً إن النادي الفرنسي قد يكون قادرًا على تحمل تكاليفه، "إذا استمروا في انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف".

لابورتا، رئيس برشلونة السابق الذي يأمل في إعادة انتخابه للمنصب في مارس، رد بغضب هذا الأسبوع على التعليقات التي أدلى بها المدير الرياضي للنادي الفرنسي، ليوناردو.

قال ليوناردو لمجلة فرانس فوتبول: "سيظل لاعبون عظماء مثل ميسي على قائمة باريس سان جيرمان". لكن هذا بالطبع ليس الوقت المناسب للحديث عنه أو للحلم به.

كومان "دي يونج أفضل مما كان عليه في أياكس"

تغلب برشلونة على رايو فاليكانو 2-1 مساء اليوم في فاليكاس ليتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك.

قال رونالد كومان بعد المباراة في تصريحات نقلتها ماركا: "لقد لعبنا بشكل جيد". "لعبنا مباراتنا. قام الخصم بعمل الأشياء بشكل جيد ، ولكن على الرغم من ذلك فقد خلقنا عددًا قليلاً من الفرص الواضحة".

لاعب برشلونة، فرينكي دي يونج، يزدهر في دوره الجديد الأكثر تقدمًا في خط الوسط. قال كومان: "نحن بحاجة إليه".

"نحن بحاجة إلى لاعب خط الوسط لدينا للهجوم، وهو يساعد في البناء من الخلف، لقد تحدثنا معه للمساعدة في لعبته الهجومية وإحراز أكثر من هدف واحد في الموسم. إنه أكثر اكتمالًا الآن مما كان عليه عندما لعب لأياكس ".

مانشستر سيتي يوافق على رحيل جارسيا

وافق مانشستر سيتي على بيع إريك جارسيا لبرشلونة مقابل 3 ملايين يورو، وسيلعب اللاعب مجانًا لمدة ستة أشهر، وفقًا للمرشح الرئاسي فيكتور فونت.

وقال فونت لوسائل الإعلام "نطلب من مجلس التمثيل التوقيع مع إريك جارسيا"

"سيكون أساسيًا في القتال على ثلاث بطولات هذا الموسم، نحن نعلم أن السيتي سيقبل 3 ملايين يورو مع بعض الإضافات ولن نضطر إلى الدفع حتى الموسم المقبل، وهذا أقل بكثير مما عرضه برشلونة قبل أربعة أشهر".

"اللاعب مستعد أيضًا لبذل مجهود كبير وعدم دفع راتبه حتى نهاية الموسم".