أخبار برشلونة: ميسي يقترب من توقيع العقد، وموريبا يرضخ

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 26 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 26 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الإثنين 26 يوليو 2021:

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ موريبا لاعب الفريق الشاب رضخ لطلبات الإدارة ووافق على التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات دون زيادة في الراتب.

اللاعب يحصل على راتب سنوي يصل إلى 2 مليون يورو وطلب التمديد وزيادة الراتب إلى 6 ملايين يورو وهو ما رفضته إدارة جوان لابورتا وعاقبت اللاعب بالتدريب مع الفئات السنية الأصغر.

أكدت تقارير صحفية، أنّ برشلونة بات قريبًا من توقيع العقد الجديد مع ليونيل ميسي والذي يمتد لخمس سنوات بعد خفض راتبه بنسبة 50%.

وأوضحت التقارير أنّه من المتوقع أنّ يوقع ميسي على العقد خلال الأسبوع المقبل وقبل انطلاق شهر أغسطس، إلا أنّه لا يزال بحاجة لحل أزمة سقف الرواتب ليتمكن من إدراج البرغوث في قائمة البلوجرانا للدوري الإسباني.

أفادت تقارير صحفية أنّ إيفرتون عازم على إتمام التعاقد مع كليمون لونجليه من برشلونة خلال الصيف الجاري.

ويستعد الفريق الإنجليزي لاستعارة اللاعب مع أحقية الشراء مقابل 20 مليون إسترليني، إلا أنّ اللاعب حتى الآن يرفض المغادرة.

وضع نادي برشلونة خطة بديلة للتعامل مع أنطوان جريزمان حال فشل في بيعه خلال الصيف الجاري في ظل بحث النادي عن خفض سلم الرواتب.

وبحسب "ليكيب" فإنّ برشلونة في تواصل مع مانشستر سيتي وتوتنهام بجانب يوفنتوس للقيام بصفقات تبادلية بهدف حل الأزمة.

ينتظر نادي برشلونة نجاح باريس سان جيرمان في التخلص من رافينيا ألكانتارا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووضعت الإدارة الباريسية اللاعب ضمن قائمة الراحلين مقابل 10 ملايين يورو.

وفي حال رحل اللاعب، فإنّ برشلونة سوف يحصل على 3.5 مليون يورو، إذ يوجد بند في عقد بيعه لباريس يجعل برشلونة يحصل على 35% من قيمة أي صفقة بيع مقبلة.