أخبار برشلونة: ديباي وجارسيا الأقرب في يناير وعلى نيمار أن يعتذر حتى يعود!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020:

على نيمار أن يعتذر حتى يعود لبرشلونة!

قال جوردي فار، المرشح لرئاسة برشلونة، إن نجم باريس سان جيرمان نيمار مرحب به للعودة للنادي ، لكن يجب أن يطلب العفو أولاً.

قال فار لـ RAC 1 "سيكون نيمار موضع ترحيب ولكن أول شيء عليه فعله هو طلب المسامحة".

ميسي لا يستبعد الانتقال إلى الدوري الإيطالي

ليونيل ميسي على استعداد للتفكير في الذهاب إلى إنتر حيث يستمر حتى الآن بدون تجديد عقده مع برشلونة، كما يزعم OKDiario.

يقود باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مطاردة أحد الأيقونات الأرجنتينية بسبب خروجه كلاعب حر في نهاية الموسم، لكن الانتقال إلى إيطاليا لم يتم استبعاده.

برشلونة يقترب من ديباي

يقترب برشلونة من ضم ممفيس ديباي مهاجم ليون في يناير القادم، ديباي يمكنه الانتقال كلاعب حر في نهاية الموسم، لكن برشلونة يسعى لبيع عثمان ديمبيلي وجلب ديباي بدلًا منه في يناير، ليشكل قوة هجومية ويعوض غياب النجم الشاب أنسو فاتي.

برشلونة يحاول ضم مدافع السيتي في يناير

يسعى برشلونة لضم إريك جارسيا في يناير للمساعدة في حل الأزمة الدفاعية خاصة بعد إصابة بيكيه القوية، كذلك يريد المدافع الشاب الانتقال إلى الكامب نو، وينتهي عقده في نهاية الموسم لكن النادي الكتالوني هو من يريد إتمام الصفقة في الانتقالات الشتوية لسد الثغرة الدفاعية.

خوان لابورتا يعلن عن أول صفقاته حال فوزه

جعل خوان لابورتا هيكتور بيليرين لاعب آرسنال في مقدمة أولوياته إذا أصبح مرة أخرى رئيسًا لبرشلونة، كما تدعي ذا ميرور.

رئيس البلوجرانا السابق مستعد لدفع ما يصل إلى 22 مليون جنيه إسترليني لإعادة الظهير الأيمن، الذي غادر النادي الكتالوني إلى الجانرز وهو في سن 16 عامًا.